Für unsere Werte kämpfen

Der Verfassungsschutz nimmt unter Extremisten in Deutschland einen starken Hang zur Gewalt wahr. Das steht im aktuellen Verfassungsschutzbericht.

Die Weimarer Republik ist auch daran zugrunde gegangen, dass sie den gewalttätigen Extremismus nicht entschieden bekämpft hat – oder nicht bekämpfen konnte, weil es an Rückendeckung und Rückgrat in der Bevölkerung gefehlt hat. Heute wissen wir, dass Gleichgültigkeit und Nachgiebigkeit in der Katastrophe endeten. Weil die Demokraten sich nicht gewehrt haben, als sie noch eine Chance dazu hatten, wurde die Welt von den Nazis in Brand gesetzt. So weit ist es in Deutschland noch nicht wieder. Aber so weit soll es auch nicht wieder kommen. Deshalb ist das, was der Verfassungsschutzbericht auflistet, nicht nur ein Anlass zum Kopfschütteln.

Er ist ein Auftrag an den Staat, gegen Extremisten von links, von rechts, gegen religiöse Fanatiker, Verschwörungserzähler und Reichsbürger entschieden vorzugehen und – wo das nötig und sinnvoll ist – für den Kampf effektiv aufzurüsten.

Der Verfassungsschutzbericht erteilt auch den Bürgerinnen und Bürgern einen Auftrag

Wir geben im Augenblick Milliarden aus, um die Ukrainer mit Waffen gegen Putin zu versorgen. Das ist zweifellos richtig, weil auch die russische Aggression unsere Werte bedroht. Aber da ist es sicherlich nicht weniger sinnvoll, unseren Behörden die Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie für den Kampf gegen die Feinde im Innern brauchen. Wenn die Zahl der Übergriffe durch Extremisten steigt, dann heißt das auch, dass die Behörden den Fanatikern nicht dicht genug auf die Pelle rücken.

Der Verfassungsschutzbericht, der nun vorgestellt wurde, erteilt auch der deutschen Gesellschaft, den Bürgerinnen und Bürgern, einen Auftrag. Wir alle müssen hinter unserem Staat und seinen Politikern stehen. Extremisten versuchen, den Staat zu unterhöhlen, indem sie seine Repräsentanten lächerlich machen und die Entscheidungsprozesse infrage stellen. Es ist ein schmaler Grat zwischen legitimer Kritik an der Politik und gefährlichem Kratzen an den Grundlagen unserer Verfassung.

Die Deutschen sind zu Recht stolz auf ihr Grundgesetz. Die Subjekte, die es abschaffen wollen, verdienen unsere Verachtung. Und unsere entschiedene Gegenwehr.

