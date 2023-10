Friedensnobelpreis für eine Frau, die Kraft gibt

Die Menschenrechtlerin Narges Mohammadi erhält den Friedensnobelpreis - eine gute Wahl. Noch immer werden weltweit Frauen diskriminiert.

Frauen sind natürlich nicht per se die besseren Menschen. Aber es dürfte unbestritten sein, dass die allermeisten Kriege von Männern begonnen werden. Putin ist da nur das aktuelle Beispiel. Wäre unsere Welt eine bessere, wenn viel mehr Frauen an die Macht gelangten? Wer weiß das schon?

Eindeutig sind es fast immer Männer, die Frauen unterdrücken. In vielen Ländern der Erde haben Frauen nur wenige oder gar keine Rechte. Dort bestimmen Männer, was Frauen zu tun haben, wen sie heiraten, ob sie arbeiten oder zur Schule gehen dürfen und welche Kleidung sie zu tragen haben. In 155 Ländern (von 195 auf der Erde) existieren Gesetze, die Frauen diskriminieren.

Sie wird nicht zur Verleihung aus dem Iran anreisen dürfen

Daher ist es gut und richtig, dass Narges Mohammadi den Friedensnobelpreis erhält – auch wenn sie wohl nicht zur Verleihung aus dem Iran ausreisen darf.

Die 51-Jährige ist eine kluge und sehr mutige Frau. Seit vielen Jahren und selbst aus dem Gefängnis heraus hört sie nicht auf, für Menschen- und Frauenrechte zu kämpfen. Narges Mohammadi gibt all jenen eine Stimme, die unter der Herrschaft von Mullahs, Imamen, christlichen Radikalen oder anderen Machos unterdrückt werden. Sie gibt ihnen Mut, Kraft und Hoffnung. Etwa den Frauen, die im Iran ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Und es ist eine schöne Vorstellung, wenn etwas von ihrer Energie in die Friedensbewegungen fließen könnte, etwa in Russland.

Menschenrechte zerschellen an den Küsten Europas

Viel Lob und Anerkennung hat Narges Mohammadi nach Bekanntwerden ihres Preises erhalten, besonders von Staatsoberhäuptern aus der Europäischen Union. Bekanntlich bekam die EU den Friedensnobelpreis im Jahr 2012, weil sie „für Frieden und Versöhnung, Demokratie und Menschenrechte“ stehe, wie es damals hieß. So ändern sich die Zeiten: Inzwischen ist der Krieg zurückgekehrt, und Menschenrechte zerschellen an den Küsten Europas.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung