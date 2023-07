Flüchtlingsdeal mit Tunesien - aus den Augen, aus dem Sinn

Die EU treibt ihre Abschottungspolitik weiter voran. Jetzt soll Tunesiens rassistischer Präsident im Kampf gegen die Migration helfen.

Am Sonntag entdecken libysche Grenzbeamte in der Wüstenregion nahe der tunesischen Grenze rund 80 Migranten aus der Subsahara-Zone, darunter Frauen und Kinder. Die Menschen waren dort von tunesischen Behörden ohne Wasser und Nahrung ausgesetzt worden. Ebenfalls am Sonntag unterzeichnen in der tunesischen Hauptstadt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die Regierungschefs der Niederlande und Italiens sowie Tunesiens Präsident Kais Saied eine Absichtserklärung. Die EU und Tunesien wollen enger im Kampf gegen irreguläre Migration und Schlepperkriminalität zusammenarbeiten. Dafür erhält Tunis ein milliardenschweres Finanzpaket.

Es ist ein Deal ähnlich dem Flüchtlingsabkommen mit der Türkei. Konkret bedeutet dieser Deal: Die EU schottet sich weiter ab. Tunesien ist eines der wichtigsten Transitländer für Migranten aus der Subsahara-Zone, von dort ist es nicht weit bis zur italienischen Insel Lampedusa. Tunesien gilt auch als sicheres Drittland. Nach der geplanten Verschärfung der europäischen Asylregeln wird kein Migrant mehr Anrecht auf Asyl haben, der durch Tunesien gereist ist. Durch ein Land, in dem die rassistische Meinungsmache gegen Migranten von ganz oben angeheizt wird. Erst im März verurteilte das EU-Parlament „aufs Schärfste“ die rassistische Rhetorik des zunehmend autokratisch regierenden Präsidenten.

Die Abschottungspolitik der EU folgt dem Motto: aus den Augen, aus dem Sinn. Dabei wäre der sinnvollste und humanste Ansatz, die irreguläre Migration zu bremsen, eine engagierte Bekämpfung von Fluchtursachen. Solange die globale wirtschaftliche Asymmetrie – reicher Norden, armer Süden – nicht neu justiert wird und solange nicht erheblich mehr Mittel für die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels bereitgestellt werden, werden sich Menschen auf den Weg dorthin machen, wo sie sich ein besseres Leben erhoffen.

