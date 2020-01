Finger weg von den großen Ferien!

2019 begannen die Sommerferien in NRW am 25. Juli, in diesem Jahr gehen sie schon am 29. Juni los, in drei Jahren sind wir noch früher dran.

Na und? Wir in NRW sind daran gewöhnt, dass sich der Ferienstart verschiebt – so wie in den meisten Bundesländern. Mal liegen sie für den einen gut, mal eben nicht. Mal dauert ein Schuljahr länger, mal ist es kürzer. Irgendwie gleicht es sich aus, darüber verständigen sich die Länder in der Kultusministerkonferenz.

Nur Bayern und Baden-Württemberg halten mit breiter Brust an ihren fixen Ferienterminen fest. Berlin und Hamburg hingegen wünschen sich für alle einen engeren Korridor vom 1. Juli bis zum 10. September.

Bedeutet: noch vollere Strände, kaum freie Unterkünfte, noch mehr Staus auf vollgestopften Straßen. Und der Preis zur Hauptreisezeit würde wahrscheinlich noch steiler in die Höhe schnellen. Soll das die schönste Zeit des Jahres sein?

Kurzum: Lasst es einfach, wie es ist. In unseren Schulen gibt es genügend Baustellen.