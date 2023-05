Filz-Debatte um Habeck - Nicht die Zeit für Nebelkerzen

Die Union erregt sich über angeblichen Filz im grünen Wirtschaftsministerium, anstatt über Klimaschutz zu reden. Die Zeit läuft aber davon.

Der Klimawandel kann auch von den hartnäckigsten Realitätsverweigerern nicht mehr geleugnet werden. Weltweit nehmen Extremwetterereignisse zu, betroffen sind vor allem Länder im globalen Süden. Durch deutsche Städte toben Tornados, andere versinken in Fluten. Der Weltklimarat warnt in seinem jüngsten Bericht, nur eine tiefgreifende und schnelle Verringerung der Treibstoffgas-Emissionen könne die Erderwärmung verlangsamen. Es ist nach allen wissenschaftlichen Erkenntnissen Eile geboten.

Deutschland aber diskutiert im Frühjahr 2023 über den angeblichen Filz im Bundeswirtschaftsministerium, in dem die Energie-Transformation vorangetrieben wird. Grünen-Minister Habeck ist angezählt und stürzt in den Beliebtheits-Rankings ab. Richtig ist: Habeck unterschätzt mit einer elitären Überheblichkeit die Ängste vieler Deutscher vor den Kosten der Energiewende. Diese Ängste müssen ernst genommen werden, zu hohe Belastungen für finanziell Schwächere abgefedert werden. Richtig ist auch: Die Beteiligung des Staatssekretärs Patrick Graichen am Einstellungsverfahren seines Trauzeugens als Geschäftsführer der staatlichen Deutschen Energie-Agentur Dena war ein Fehler.

Das war es aber mit den angeblichen Verfilzungen, über die sich ausgerechnet CDU und CSU so sehr empören; Parteien, die in den vergangenen Monaten und Jahren durch unzählige Affären – siehe Maskendeals, siehe Aserbaidschan-Verbindung – Schlagzeilen gemacht haben. Dass andere Mitglieder der Graichen-Familie im Öko-Institut beschäftigt sind, das unter anderem Aufträge vom Wirtschaftsministerium erhält, ist kein Skandal; bereits unter Habecks Vorgänger Altmaier (CDU) erhielt dieses Institut Aufträge, und zwar mehr als unter dem Grünen-Minister. Anstatt Skandalisierungs-Nebelkerzen zu werfen, sollten alle politisch Verantwortlichen an einem Strang ziehen. Es ist nicht mehr viel Zeit.

