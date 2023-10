Fakten, Halbwahrheiten, Lügen

Das erste Opfer im Krieg, so sagt man, sei die Wahrheit. In der Tat muss man sehr genau hinschauen bei Nachrichten aus dem Nahen Osten.

Immer mal wieder, liebe Leserinnen und Leser, fragen wir uns in der Redaktion, ob es eigentlich richtig ist, dass sich unser Kollege Jan Jessen als Krisenreporter großen Gefahren aussetzt. In den vergangenen Wochen war er oft im Osten der Ukraine unterwegs, dann in Bergkarabach, in Afghanistan – und jetzt in Israel. Es ist, bei aller Vorsicht, nicht auszurechnen, wo die nächste Rakete einschlägt.

Ich war dabei, als er eine neue Splitterschutzweste mit der Aufschrift „Press“ anprobierte und die Riemen des Stahlhelms anpasste. Erst haben wir gefeixt, dann sind wir wieder sehr ernst geworden, und ich habe ihn gefragt, wie seine Familie sich fühlt, wenn er wieder aufbricht. Jan weiß um das Risiko, und er lächelt das dann stets weg. Er sagt dann, dass sein gefährlichster Einsatz bisher eine Landwirtschaftsreportage am Niederrhein gewesen ist. Auf dem Weg dorthin ist der linke Vorderreifen seines Dienstwagens geplatzt ...

Es ist wichtig, dass sich Journalisten selbst ein Bild machen

Wir sind froh, dass Jan Jessen in die Krisenregionen reist – und wir hoffen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie das zu schätzen wissen. Es ist wichtig, dass sich Journalistinnen und Journalisten selbst ein Bild davon machen, wie es vor Ort wirklich aussieht. Von den beteiligten Konfliktparteien erfährt die Öffentlichkeit gefilterte Fakten, manchmal Halbwahrheiten, oft Lügen.

Vieles spricht dafür, dass die Erzählung von der israelischen Rakete, die in und um ein Krankenhaus in Gaza Hunderte Palästinenser getötet haben soll, eine Lüge der Hamas ist. Trotzdem verbreitete sich diese Meldung übers Internet in kurzer Zeit weltweit und löste einen Proteststurm auf den Straßen aus, auch in Deutschland. Der Krieg wird auch über Medien ausgetragen, und da ist es gut, wenn hinter diesen Nachrichten Redaktionen stehen, die nach bestem Wissen die Faktenlage prüfen – und ihren Lesern und Nutzern dann auch sagen, wenn etwas nicht eindeutig ist.

Es ist gut, wenn man jetzt einen Kompass und ein sicheres Wertesystem hat

Und für Leser und für Nutzer gilt bei allem Abwägen, dass es hilfreich ist, einen guten Kompass, ein gutes Wertesystem zu haben. Aussagen von der Hamas und Aussagen der israelischen Regierung liegen nicht gleichberechtigt auf den Waagschalen. Es macht einen großen Unterschied, ob eine Information von einer gewählten Regierung kommt, die demokratisch legitimiert und kontrolliert ist – oder von Terroristen. Wem würden Sie im Zweifel eher glauben: einem Freund oder einem Mörder?

Die Antwort liegt auf der Hand. Und die Aufgabe von Journalistinnen und Journalisten bleibt es, alle Informationen zu prüfen – und Nachrichten gegen die weit verbreiteten Fakenews zu setzen.

