Es war sicher kein Zufall, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die hochkarätige Münchener Sicherheitskonferenz als Bühne nutzte. Seht her, ich kann auch auf internationalem Parkett parlieren. Das sollte das Signal sein.

Und er hatte noch eine Botschaft, indem er seine Kanzlerin für die zu zögerliche Europapolitik kritisierte. Freilich ohne ihren Namen zu nennen. Das sollte heißen: Seht her, ich hänge nicht am Rockzipfel Merkels, ich hab eine eigene Meinung. Dass Laschet dann auch noch auf einem Podium mit Grünen-Chefin Annalena Baerbock saß, rundete das innenpolitische Schaulaufen ab.

Dominante Blöcke USA, China und Russland

Dabei ging es in München vornehmlich um die Frage, wie Europa bestehen kann zwischen den dominanten Blöcken USA, China und Russland. Bislang fordert vor allem der Franzose Macron, dass Europa stärker werden muss. Und er meint damit, dass die EU-Mitglieder mehr Geld für die Rüstung ausgeben sollen. Doch davor steht die Frage: Für welchen Zweck überhaupt? Donald Trump hätte am liebsten, dass die EU sein oft irrwitziges Vorgehen in Nahost, in Afrika oder anderswo bedingungslos mitmacht. Doch das darf nicht sein. Gewicht würde Europa nur gewinnen, wenn es endlich einmal zusammenhielte und seine militärische Macht so einsetzte, dass Konflikte vermieden oder zumindest gemildert werden.

Merkel hat zu wenig getan

Dazu gehört natürlich die Partnerschaft mit den USA, aber auch ein Angebot an Russland. Die Kriege und Krisen der vergangenen Jahre in Syrien, Afghanistan oder Libyen haben gezeigt, dass es keine Ordnung mehr gibt, die auf Regeln basiert. Während in der Zeit des Kalten Krieges noch Ost und West um Einfluss und Macht stritten, trumpft heute noch China mit auf, von Erdogan oder Nordkoreas Kim ganz zu schweigen. Es ist darum höchste Zeit, dass Europa sich in diesem Gefüge aus Macht und Unberechenbarkeit freischwimmt.

Angesichts von Brexit und Zerstrittenheit in der EU sind die Aussichten dazu aber nicht rosig. Merkel hat zu wenig für die praktische Umsetzung der europäischen Idee getan. Wer auch immer ihren Platz einnimmt, hat viel nachzuholen.