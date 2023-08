Ermordung Prigoschins - Russland ist ein Mafia-Staat

Mit der tatsächlichen oder inszenierten Eliminierung des Söldner-Chefs geht der russische Machthaber Putin ein hohes Risiko ein.

Noch ist der Tod des russischen Söldner-Führers Jewgeni Prigoschin und seiner Entourage nicht offiziell bestätigt. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass der Mann, der den russischen Präsidenten herausforderte und bloßstellte auf Befehl aus dem Kreml eliminiert wurde. Ein solches Ende des früheren Putin-Vertrauten war nach dem Aufstand seiner Wagner-Truppe vor zwei Monaten von vielen Experten vorhergesagt worden.

Putins Russland ist nicht viel mehr als ein Mafia-Staat, in dem Illoyalität streng geahndet wird. Ein Machtmensch wie der Kreml-Herrscher kann niemandem verzeihen, der ihn schwach aussehen lässt. Und beim Marsch der Söldner auf Moskau hat Putin in der Öffentlichkeit so schwach dagestanden, wie zuletzt beim Massaker von Beslan vor 19 Jahren.

Die Wagner-Gruppe wird jetzt der Vergangenheit angehören. Moskau wird die Söldner weiterhin einsetzen, insbesondere in Afrika, wo sie bislang schon die Drecksarbeit für Russland machen. Aber sie werden wahrscheinlich unter anderem Namen operieren. Selbst wenn der Tod des Söldner-Führers lediglich inszeniert worden sein sollte, weil dieser kompromittierendes Material gegen die Kreml-Führung gesammelt hat, wie einige Analysten mutmaßen, geht Putin ein hohes Risiko ein.

Die tatsächliche oder inszenierte Eliminierung von Prigoschin und des Wagner-Gründers Dmytri Utkin, dem Rechtsextremisten, der der Bande ihren Namen gegeben hat, könnte den mörderischen Angriffskrieg gegen die Ukraine erschweren. Die Wagner-Söldner waren so ruchlos wie kampferfahren und werden jetzt als geschlossene Einheit fehlen.

Außerdem sind im Nachklang des Aufstands einige wichtige Generäle geschasst worden, allen voran Sergej Surowikin („General Armageddon“), der sich derzeit angeblich im „Kurzurlaub“ befindet. Wenn militärische Führung nur noch nach dem Grad der Loyalität, nicht aber nach Qualität besetzt wird, dürfte es an der Front zusehend Probleme geben.

Nicht zuletzt dürfte das Großreinemachen unter den Kritikern des Kremls -- auch die Verhaftung des populären früheren Geheimdienstoffiziers Igor „Strelkow“ Girkins, der 2014 den prorussischen Aufstand im Donbass orchestrierte -- die Wut der Nationalisten auf die Moskauer Eliten weiter anstacheln.

