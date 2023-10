Erdogans übles Spiel im Nahostkonflikt

Der türkische Präsident Erdogan spielt im Nahostkonflikt eine unrühmliche Rolle. Er ist kein Vermittler, sondern ein übler Taktierer.

Wenn der türkische Präsident Erdogan den EU-Staaten vorwirft, dass sie „gleichgültig gegenüber den Palästinensern“ seien, „weil sie Muslime sind“, dann ist das ungeheuerlich, zynisch und falsch.

Erdogan will sich mit solchen Sprüchen in der arabischen Welt als Wahrer des Islam gerieren. Und er rückt damit weit ab von den Ideen Mustafa Kemal Atatürks, der vor genau 100 Jahren die moderne türkische Republik gründete. Während Atatürk die Religion aus dem öffentlichen Leben verdrängen wollte (Laizismus), stellt Erdogan den Islam in den Vordergrund seiner Politik. Das ist auch bei uns im Land zu spüren.

Was alles nicht berichtet wird

Die staatliche Religionsbehörde Ditib bestimmt, was in den Moscheen oder Kulturvereinen an Rhein und Ruhr erzählt wird. Und im türkischen Fernsehen wird beständig über den israelischen Beschuss in Gaza berichtet, über palästinensische Opfer – aber nicht über den barbarischen Angriff der Hamas am 7. Oktober. Nicht berichtet wird außerdem über die vielen hundert Millionen Euro, die die EU in die Palästinensergebiete überwiesen hat. Dass die Hamas von dem Geld eher Waffen gekauft hat, als Kindergärten oder Schulen zu errichten, wird ebenfalls meist verschwiegen. Genau so läuft die Berichterstattung in den Medien in Ägypten, Tunesien oder Marokko; übrigens alles beliebte Ziele deutscher Urlauber.

Erdogan, der sich noch vor wenigen Tagen als Vermittler darstellen wollte, sucht sein Heil nun lieber an der Seite der Hamas-Terroristen.

Es geht Erdogan um Milliarden

Zugleich bleibt er ein übler Taktierer, denn schon bald will er mit der EU über die Verlängerung des Flüchtlingsabkommens reden. Es geht um Milliarden, und er weiß genau, dass nicht nur Deutschland auf diesen Handel erpicht ist. Denn angesichts der Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine werden weiter Menschen in die Flucht getrieben, von denen die allermeisten nur in Frieden leben möchten.

