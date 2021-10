Enorme Preissteigerungen: Die Armen zahlen die Zeche

Die steigenden Preise für Energie und Lebensmittel treffen die finanziell Schwächsten am härtesten. Die Politik muss schleunigst gegensteuern.

Während des Lockdowns in der Corona-Pandemie waren Geringverdienende und Hartz-IV-Betroffene besonders hart betroffen: So fielen viele Mini-Jobs und andere prekäre Jobs weg, Kinder erhielten in den Kitas und Schulen kein kostenloses Mittagessen mehr. Jetzt sind es erneut diejenigen, die ohnehin wenig haben, die wegen der hohen Inflation überproportional tief in die Taschen greifen müssen.