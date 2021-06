Eltern können sich ja nur noch Raumluftfilter klammern

Ob Raumluftfilter in Klassenzimmern wirklich wirken? Angesichts der chaotischen NRW-Schulpolitik bleiben sie für Eltern die letzte Hoffnung.

Die Raumluftfilter in Klassenzimmern mögen umstritten sein. Es kann auch tatsächlich sein, dass Kosten und Nutzen hier in keinem richtigen Verhältnis stehen. Das können Experten besser beurteilen. Die Raumluftfilter, die aus Sicht besorgter Eltern ihre Kinder vor den Corona-Gefahren schützen sollen, stehen aber geradezu symbolisch für die haarsträubenden Versäumnisse in der Schulpolitik. Eltern setzen in diese ja auch ihre Hoffnung, weil die Alternativen keine sind.

Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hat bislang nicht mehr als die gute Hoffnung im Gepäck: Nach den Ferien noch eineinhalb Wochen Maske tragen, dann gibt es aber wieder normalen Unterricht. Es sei denn, so die Ministerin, es gebe „dramatische Entwicklungen“. Und dann? Dann würde man schon gerne wissen, was die Ministerin denn noch so vor hat außer Quer- und Stoßlüften, Distanz- und Wechselunterricht.

In der Woche vor den Ferien hat man auch als Vater das Gefühl, dass es schlicht keine Pläne gibt, dass man auch die vergangenen Monate nicht genutzt hat, um eine verlässliche Perspektive für ein hoffentlich unwahrscheinliches, aber auch keineswegs unmögliches weiteres Corona-Schulhalbjahr zu entwickeln.

So müssen Eltern, Schüler und Lehrer ihre Hoffnung weiter auf Raumluftfilter setzen, die es nicht gibt. Ein Armutszeugnis.