Elektronische Patientenakte muss kommen

Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht einen neuen Anlauf, die elektronische Patientenakte in Deutschland durchzusetzen. Gut so.

Mit dem Datenschutz ist das schon eine verrückte Sache. Für die meisten Deutschen ist es überhaupt kein Problem, beim Surfen im Internet mit einem schnellen Klick jeglicher Speicherung und Nutzung persönlicher Daten zuzustimmen – ohne auch nur eine Minute damit zu verschwenden, im Kleingedruckten nachzulesen oder die Seriosität des Anbieters zu hinterfragen. Die Quittung bekommen sie – und ich auch – postwendend mit einer Flut von unnützen Werbebotschaften, die verblüffend gut auf uns zugeschnitten sind. Längst sind wir gläserne Verbraucher.

Bei der elektronischen Patientenakte hängt Deutschland hinterher. Es ist gut, dass der Gesundheitsminister jetzt einen neuen Anlauf nimmt. Der ängstliche Start vor zwei Jahren ist gründlich gescheitert – auch weil man die Bedenken der Datenschützer hoch- und die Vorteile für das Gesundheitswesen und den einzelnen Patienten heruntergeredet hat. Das Verfahren zur Registrierung war schlichtweg zu kompliziert. Weniger als ein Prozent nutzen die digitale Patientenakte. Katastrophaler kann so ein Vorstoß nicht vor die Wand fahren.

Es kann lebenswichtig sein, die Informationen schnell verfügbar zu machen

Dabei gibt es viele gute Argumente für das Speichern von Informationen und Bildern auf einem Chip. Es ist wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte, die mit einer Behandlung beginnen, möglichst genau wissen, was vorher bereits an Therapieansätzen verfolgt wurde. Nicht selten sind Patienten damit überfordert, das Fachwissen von einem Mediziner an den anderen weiterzugeben. Und es kann bisweilen Zeit und Nerven kosten, einen Arzt zur Herausgabe von Akten zu bewegen, um sie zur Weiterbehandlung an anderer Stelle vorlegen zu können. Und es kann lebenswichtig sein, wenn der Experte oder die Expertin genau weiß, welche Medikamente bereits verordnet wurden, bevor weitere Pillen verschrieben werden.

Es ist gut, die Angelegenheit nun vom Kopf auf die Füße zu stellen. Alle bekommen die elektronische Patientenakte. Und wer darauf besteht, die Informationen nicht weiterzugeben, der lässt Funktionen sperren. Sie werden den Ärzten dann vermutlich viele Fragen beantworten müssen. Das muss einem der Datenschutz dann schon wert sein.

