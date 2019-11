Noch ist nichts spruchreif beim Thema Diesel-Fahrverbote in Essen. Aber die Gegner – das Land NRW und die Deutsche Umwelthilfe – scheinen sich vor Gericht näher zu kommen und einen Kompromiss auszuhandeln. Die Aussicht auf Ergebnisse in der kommenden Woche lässt hoffen.

„Rauft Euch zusammen!“, mag man den streitenden Parteien zurufen. Gerade in Essen wurden einige Maßnahmen zur Luftreinhaltung beschlossen, und sie scheinen auch zu wirken. Die NO2-Belastung schwankt an den Messstellen des Landes in Essen zwischen 39 Mikrogramm an der Alfredstraße und 43 an der A40/Hausacker Straße. Der Grenzwert von 40 könnte also in Kürze auch an diesen „Hotspots“ dauerhaft unterschritten werden. Nicht überall ist der Trend so positiv. In Hagen (Graf-von Galen-Ring), Köln (Clevischer Ring) und Düsseldorf (Merowinger Straße) ist die Luft noch nicht so rein, wie sie sein sollte.

Weil die Stadt Essen und die Bezirksregierung aber bei der Luftreinhaltung ihre Hausaufgaben machen und die Entwicklung messbar gut ist, wären Diesel-Fahrverbote jetzt ein Schlag mit der Keule und alles andere als verhältnismäßig. Zumal hier ja auch ein Autobahn-Teilstück mitten im Revier betroffen wäre. Mit gutem Willen sollte hier eine Einigung drin sein. Wahr bleibt aber: Ohne den Druck, den die Umwelthilfe aufgebaut hat, würden die Stickstoffdioxid-Werte vielerorts in NRW noch immer weit über dem Limit liegen.