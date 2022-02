Einer, der die Verteidigung der Demokratie einfordert

Bundespräsident Steinmeier muss helfen, die Demokratie in der Coronakrise zu verteidigen. Armut muss das zweite Thema der neuen Amtszeit sein.

Die Wahl erfolgte im ersten Durchgang, und das mit überwältigender Mehrheit. Frank-Walter Steinmeier wird eine zweite Amtszeit als Bundespräsident absolvieren. Das ist keine Überraschung. Deutschland darf sich durchaus glücklich schätzen, ein Staatsoberhaupt dieses Zuschnitts zu besitzen.

Gewiss, Steinmeiers Stärke ist nicht der Satz für die Geschichtsbücher. Sein Auftreten hat auch wenig von einem Volkstribun oder einem Entertainer, dieser Politiker bietet mehr Würde als Wucht. Aber man darf Steinmeier attestieren, dass er Zeit seines politischen Wirkens immer authentisch blieb.

Einer, der Brücken baut

Er ist nun mal kein Mensch, der einen Lautsprecher braucht. Frank-Walter Steinmeier ist eher der leise, eloquente, empathische Mahner. Einer, der Brücken baut, aber durchaus auch klare politische Positionen hat. Einer, der das große Ganze im Blick behält und die Verteidigung der Demokratie vehement einfordert. Solche Politiker sind nicht die schlechtesten.

Kurzfristig wird die wohl zentralste und schwierigste Aufgabe seiner neuen Amtszeit sein zu verhindern, dass unsere Gemeinschaft auseinanderfliegt. Die keineswegs gelöste Corona-Krise mit ihren gesamtgesellschaftlichen Verwerfungen birgt ein Spaltpotenzial, das wir selten in Deutschland erleben mussten und von politischen Extremisten ausgenutzt werden könnte. Steinmeier wird wohl alles dafür geben und die richtigen Worte finden, um diese Gefahren einzudämmen.

Kampf gegen die Armut

Möglicherweise nimmt der Frischgewählte aber auch eine Anregung mit, die ihm dieser Tag vermutlich eher als sozialpolitische Randnotiz brachte. Dass mit Gerhard Trabert jemand gegen ihn antrat, der sich ausdrücklich als ein Vertreter der vielen Menschen mitten in Deutschland empfahl, die in ihrer Not nicht gehört werden, sollte auch dem neuen alten Bundespräsidenten zu denken geben. Steinmeier könnte im Kampf gegen die Armut einen weiteren Akzent seiner neuen Amtszeit setzen. Wichtig und weit genug wäre dieses Feld jedenfalls.

