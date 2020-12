Halle-Attentäter: Ein Urteil, das Vertrauen festigen kann

Das Urteil gegen den Attentäter von Halle kann kein gesellschaftliches Klima verändern. Es kann aber das Vertrauen in den Rechtsstaat festigen.

Der Mann, der einen Massenmord an Menschen jüdischen Glaubens geplant hatte, und einen Mann und eine Frau erschossen hat, wird das Gefängnis möglicherweise nie wieder verlassen. Lebenslang plus anschließende Sicherheitsverwahrung für den Attentäter von Halle – eine härtere Strafe kennt das deutsche Gesetz nicht. Es ist ein gerechtes Urteil. Für einen Mörder, der Dutzende Gläubige in einem Gotteshaus meucheln wollte und auch während des Prozesses weder Reue noch Einsicht zeigte, sondern stattdessen antisemitisch hetzte und den Holocaust leugnete, kann es keine mildernden Umstände geben. Dieses Urteil dient auch der Vertrauensbildung.

Der Antisemitismus war in Deutschland nie verschwunden. Immer eskalierten judenfeindliche Einstellungen zu Taten wie den Anschlägen der rechtsextremen Deutschen Aktionsgruppen auf die Auschwitz-Ausstellungen in den frühen achtziger Jahren, dem noch immer nicht vollständig aufgeklärten Mord am Verleger und Rabbiner Shlomo Lewin und seiner Lebensgefährtin Frida Poeschke im Jahr 1980.

In sozialen Medien wird obszön gegen jüdisches Leben gehetzt

Doch insbesondere in den vergangenen Jahren wächst die Unruhe in den jüdischen Gemeinden. Es sitzt mit der AfD eine Partei im Bundestag und in den Landesparlamenten, deren Vertreter immer wieder bewusst sprachliche Grenzen verschieben und damit Antisemitismus salonfähig machen. In den sozialen Medien wird obszön gegen jüdisches Leben gehetzt und von der angeblichen jüdischen Weltverschwörung schwadroniert. Auf den Straßen relativieren Corona-Leugner den Holocaust, indem sie sich mit seinen Opfern gleichstellen, sich Judensterne anpappen oder ihre Kinder auf Bühnen erzählen lassen, sie fühlten sich wie Anne Frank, weil sie ihren jüngsten Geburtstag geheim hätten feiern müssen.

Es ist so entsetzlich wie nachvollziehbar, dass manche Juden mit dem Gedanken spielen, das Land zu verlassen. Das Urteil gegen den Attentäter von Halle kann kein gesellschaftliches Klima verändern. Es kann aber das Vertrauen in den Rechtsstaat festigen.