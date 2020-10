Offiziell nimmt die Bundesautobahngesellschaft erst im Januar ihre Arbeit auf. Doch schon jetzt steht der neue Planungsapparat mit Sitz in Berlin unter verschärfter Beobachtung. Dass die gewöhnlich nicht zu Alarmismus neigende NRW-Ingenieurkammer-Bau eindringlich vor einem Stotter-Start der neuen Gesellschaft warnt, darf als ernstes Warnsignal gewertet werden. Im von der Hoffnung auf mehr Tempo angetriebenen Spurwechsel in der deutschen Autobahn-Verantwortung scheint jedenfalls ordentlich Sand im Getriebe zu liegen, noch bevor man in Berlin den ersten Gang eingelegen wird.

Derzeit treibt die Sorge um das NRW-Fernstraßen-Management vornehmlich Experten um. Doch schon der zuständige Minister ließ warnende Worte anklingen. Sollte es ab Januar zu unnötigen Verzögerungen bei der Fernstraßen-Sanierung im Land kommen, wäre das ein großes Ärgernis. Und Bürger kaum zu erklären. Straßen.NRW hatte die Autobahnen im Land eigentlich gut im Griff. Obwohl es grundsätzlich plausibel klingt, wenn Bundesautobahnen vom Bund betreut werden, war die Landeslösung zumindest in NRW nicht die schlechteste.