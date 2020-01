Die Neuerfindung der proeuropäischen Bewegung „Pulse of Europe“ im Jahr der deutschen Ratspräsidentschaft verspricht Chancen. Noch ist es still.

„Pulse of Europe“: Ein Beteiligungsmodell, das Charme hat

Um die proeuropäische Bewegung Pulse of Europe ist es still geworden. Doch das bedeutet nicht, dass es nichts zu sagen gibt. Die Briten ziehen ihren Brexit durch und kehren der EU den Rücken, in einigen osteuropäischen Länder werden antieuropäische Stimmen lauter. Kurzum: Für eine Bewegung, die sich für die Europäische Gemeinschaft einsetzt, gibt es noch immer viel zu tun.

Die Aktivisten gehen angenehm offen mit dem Tief ihrer Bewegung um. Sie geben zu: Der Kampf für demokratische Werte Sonntag für Sonntag, strengt an. Aber an der recht hohen Wahlbeteiligung sehen sie auch: Er lohnt sich.

„Pulse of Europe“ tut das Richtige

Pulse of Europe tut genau das Richtige: Analysieren, was passiert ist, eine kreative Pause einlegen, neue Kraft für neue Projekte sammeln. Der Ausbau der Hausparlamente könnte ein guter Ansatz sein. Denn das Feld der großen Demonstrationen haben seit Friday for Future andere, jüngere Aktivisten für sich entdeckt. Für die radikalere Variante ist die Protestbewegung Extinction Rebellion zuständig.

Die Idee der Hausparlamente verspricht eine Bürgerbeteiligung von der Basis heraus. Sie holt die abstrakte und komplexe Welt der EU ins Wohnzimmer hinein in den Alltag der Menschen. Bürger setzen sich mit europäischen Themen in einer urdemokratischen Form auseinander – in der Diskussion. Das Ganze findet in netter Gesellschaft mit Freunden und Nachbarn statt. Am Ende steht eine Abstimmung, zu der wiederum die Abgeordneten des Europaparlaments Stellung beziehen müssen. Es ist eine gute Chance für Menschen wie dich und mich, Einfluss auf die EU zu nehmen. Allerdings müssen die Menschen von den Hausparlamenten erfahren; Pulse of Europe muss kräftig die Werbetrommel rühren.

Kein Stillstand

Ein guter Zeitpunkt, um mit den Hausparlamenten durchzustarten, wäre der Sommer. Am 1. Juli übernimmt Deutschland nach 13 Jahren für das zweite Halbjahr die EU-Ratspräsidentschaft und kann damit maßgeblich Einfluss nehmen. Im Januar debattiert der EU-Rat über das Jahresprogramm. Dabei haben vor allem die beiden Staaten, die in dem Jahr die Ratspräsidentschaft inne haben, ganz gute Karten, ihre Ziele einzubringen. So kündigte Kanzlerin Angela Merkel an, dass Deutschland sich dafür einsetzen wolle, Europas Stimme in der Welt, in China, in Afrika wieder mehr einzubringen.

Noch ist es still bei Pulse of Europe. Es sieht allerdings nicht so aus, dass es zu einem Stillstand kommt.