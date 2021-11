Die Testpflicht in Heimen ist vernünftig

Im Kampf gegen die vierte Coronawelle wird nun gefordert, Bewohner und Mitarbeiter in Heimen regelmäßig zu testen. Ein guter Vorschlag.

Niemand braucht diese vierte Welle. Stimmt schon: Die Experten hatten davor gewarnt, dass die Infektionen in Herbst und Winter, wenn sich alle wieder mehr in Innenräumen aufhalten, deutlich steigen würden. Aber die Mehrheit der Menschen fühlt sich sicher. Wer am verkaufsoffenen Sonntag vor fünf Tagen in der Essener City war, wird sich verwundert die Augen gerieben haben. So ein Gedränge ist man nicht mehr gewohnt. Abstand halten ging da nicht mehr.