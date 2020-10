Für viele Pendler ist das, was die NRZ vorab erfuhr, eine schlechte Nachricht: Die A 40 muss wieder tagelang gesperrt werden, und zwei weitere Brücken müssen abgerissen werden. Das trifft Auto- wie Bahnfahrer gleichermaßen.

In einer so dicht besiedelten Region, in der alle Verkehrswege bis an ihre Grenzen belastet sind, muss das zwangsläufig zum Verkehrskollaps führen. Gut, wer da seine Arbeit von zu Hause aus erledigen kann.

Nicht nur die Pendler, auch die Unternehmen sind auf funktionierende Verbindungen angewiesen. Seit Jahren wird gemahnt, dass die Dauerstaus auf unseren Autobahnen zum Wettbewerbsnachteil im Kampf um die Ansiedlung neuer Firmen wird. Lange ist zu wenig investiert worden. Verkehrspolitiker haben zugeschaut, wie immer mehr Waren auf immer mehr und immer schwereren Lastwagen über unsere Autobahnen rollen und der Statik der Brücken zusetzen. Jetzt muss unter Zeitdruck nachgebessert und neu gebaut werden – in Leverkusen wie in Duisburg. Das kostet viel Zeit und viele Nerven.

Das Schlimmste, was passieren kann, passiert irgendwann

Und jetzt auch noch der Tankerbrand auf der A 40. Das hatte niemand auf dem Plan, und es zeigt: Das Schlimmste, was passieren kann, passiert irgendwann. Ein Unfall mit ungeahnten Folgen.

Aber selbstverständlich ist es nicht das Schlimmste, was passieren kann. Kein Mensch ist gestorben. Es ist nur eine Baustelle. Vielleicht gelingt es ja, das, was sich jetzt nicht mehr ändern lässt, mit Gelassenheit zu ertragen.