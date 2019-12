Die Metro verkauft Real nun doch nicht an Redos, sondern an X+Bricks. Für die Beschäftigten geht das nervtötende Hin und Her weiter.

Es hat viele Krisen von Einzelhandelsketten gegeben, die höhere Wellen geschlagen haben als die von Real. Die Pleiten von Karstadt, Praktiker, Schlecker, die Schlacht um Kaufhof, schließlich die Übernahme durch das wiedererstarkte Karstadt. In keinem dieser Fälle ging es um so viele Mitarbeiter wie beim Geschacher um die SB-Warenhauskette Real: 34.000 Beschäftigte werden seit Jahren zwischen Baum und Borke zerrieben. Daran ändert auch die Grundsatzeinigung der Real-Mutter Metro mit X+Bricks vorerst nichts.

Als es nicht mehr lief, verzichteten die Real-Mitarbeiter zuerst auf Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Dann wurden sie 2018 ausgegliedert und aus dem Tarif geworfen. Die Metro will sie schon lange loswerden, doch der Verkaufsprozess gerät zum nervtötenden Hin und Her. Einigung mit Redos, grünes Licht vom Kartellamt – und nun die nächste Volte. Der neue Favorit X+Bricks will die Mitarbeiter zwar zunächst alle übernehmen, aber die meisten Filialen weiter verkaufen. Was dann aus ihnen wird, wissen die Beschäftigten nach wie vor nicht.

Diesen Schwebezustand möglichst rasch zu beenden, wäre für alle Beteiligten gut. Die Metro könnte sich endlich auf ihre Großmärkte konzentrieren, von denen sie am meisten versteht. Und die Real-Mitarbeiter dürfen hoffen, dass ihr nächster Arbeitgeber ihnen die Sicherheit gibt, die sie derzeit vermissen. Die neue Motivation, die er dafür erhielte, sollte er sich auch etwas kosten lassen. Und er muss darauf bestehen, dass möglichst viele Real-Mitarbeiter vom jeweiligen Käufer einer Filiale übernommen werden.