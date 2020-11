Die NRW-FDP steckt in der Zwickmühle

Der kleine Lockdown geht weiter, die Kontaktbeschränkungen werden noch verschärft : Wahrscheinlich werden sich Bund und Länder am Mittwoch genau darauf einigen, und das dürfte wegen der hohen Infektionszahlen auch keinen überraschen. Schlechte Nachrichten sind das für die wirtschaftlich Leidtragenden – Hoteliers, Wirte, Fitnessstudio-Betreiber – und für die, die jetzt so gern ihr politischer Anwalt wären: die Liberalen.

Die NRW-FDP bezweifelt, dass Gaststätten, Pensionen, Theater Treiber der Pandemie sind. Sie hält den Druck auf diese Branchen für riskant. Aber wenn es ernst wird, knickt sie ein wie ein Boxer, der im Ring weiche Knie bekommt.

Es geht ums politische Überleben

Die Liberalen stecken in NRW in der Zwickmühle. Sie müssen sichtbar sein, aber die CDU erwartet auch bei den Coronamaßnahmen Koalitionsdisziplin. Geht das gut? Vielleicht nicht mehr lange. Bei der Abstimmung über das Infektionsschutzgesetz hatten sich im Bundesrat zuletzt alle Länder mit FDP-Regierungsbeteiligung enthalten. Die Partei ist nervös. Weil sie weiß, dass es ums Überleben geht.

Möglich, dass Bund und Länder auch das konsequente Festhalten von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer am Präsenzunterricht durchkreuzen und künftig in Corona-Hotspots alle älteren Schüler in den Hybridunterricht schicken. Harte Zeiten für die FDP.