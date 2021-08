Die Impfpflicht wird kommen – aber nicht so heißen

Vertreter der Kommunen fordern, viele Veranstaltungen nur noch für Geimpfte und Genesene zu erlauben. Die Impfpflicht klopft an die Hintertür.

Jeder Piks ist ein kleiner Verstoß gegen das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, aber ein großer Schritt für die Beherrschung der Corona-Pandemie.

Das – so oder ähnlich – wird seit Monaten in Appellen an Vernunft und Einsicht wiederholt und wird doch die Skeptiker nicht überzeugen, das kleine individuelle Risiko der Impfung einzugehen zum Schutz für andere – und zur Minimierung des wesentlich größeren individuellen Risikos, an Corona zu erkranken.

Gewiss kann man über das Für und Wider und das Risiko von Übertragung durch Geimpfte und die gefürchteten Impfdurchbrüche noch monatelang debattieren, doch ein Leitthema trägt die Corona-Debatte seit anderthalb Jahren mit sich: Welche Opfer kann man von der Allgemeinheit verlangen, um die besonders Anfälligen vor der Krankheit zu bewahren?

Wer versehentlich ein Superspreader-Event kreiert, wird dafür zahlen

Im Falle der Impfung wird die Debatte zunehmend schärfer. Während bei Zügen und Flügen jetzt die Rede davon ist, dass auch hier künftig ein Test vor der Abreise steht, wollen viele Kommunen in Clubs und Kneipen nur noch Genesene und Geimpfte hineinlassen.

Aus guten Gründen, die ihnen über kurz oder lang auch die Anwälte und Versicherungsmathematiker vor Augen führen werden: Wer auf Kreuzfahrtschiffen, in Konzerten und Kinosälen wegen der schwachen Aussagekraft der Schnelltests versehentlich ein Superspreader-Event kreiert hat, wird sich sehr bald immensen Schadenersatzforderungen gegenübersehen.

Wer klug ist, kalkuliert bereits jetzt mit einer Impfpflicht. Schon die bald kostenpflichtigen Schnelltests werden viele Menschen zur Impfung treiben. Bereits das ist ein – je nach Finanzkraft – mehr oder weniger wirksamer Zwang zur Impfung. Dass die Landesregierung ihn nicht so nennen will, ändert daran nichts.