Die Hoffnung von Ostern

Von „zu Tode betrübt“ bis zu „himmelhochjauchzend“ dauert es in dieser Woche gerade mal drei Tage. Karfreitag wird gestorben und Ostersonntag wird auferstanden. Wenn das doch immer so schnell ginge. Ostern fällt in eine sehr unfriedliche Zeit. Der Krieg in der Ukraine dauert jetzt schon länger als ein Jahr. Und auch in Jerusalem, der biblischen Stadt, ist von österlichem Frieden wenig zu spüren.

In meinem Stadtteil steht eine kleine Kapelle, in der es auch um Sterben und Auferstehen geht. Das kleines Gotteshaus gehörte im Mittelalter zu einem „Siechenhof“. Weit vor den Toren der Stadt wurden die Aussätzigen vom Rest der Bevölkerung abgesondert. Isolation und Quarantäne sind keine Erfindung der Corona-Neuzeit. In der Kapelle konnten die Kranken um Vergebung ihrer Sünden bitten, denn vielen galt ihr Leiden als Strafe Gottes. Die Seuche ging, und die Stadt wuchs. Heute steht die Kapelle an einer belebten Straße. Mehr als hundert Menschen kommen jeden Tag hinein, genießen die Stille und zünden eine Kerze vor einer mittelalterlichen Marienfigur an.

Und wie viel Trost konnte die Marienfigur seit dem Mittelalter schon spenden?!

Wie viele Tränen die kleine Holzfigur in den Jahrhunderten schon gesehen hat?! Wie viele Stoßgebete hat sie gehört?! Und wie viel Trost konnte sie schon spenden?! Dabei hat sie doch selbst großen Schmerz zu ertragen. Auf ihrem Schoß hält sie ihren gefolterten und gekreuzigten Sohn. Den Jesus in dieser Kapelle hat es sogar besonders gebeutelt. Im Laufe der Jahrhunderte ist ihm der rechte Arm abhanden gekommen.

Die Marienfigur in der Siechenhauskapelle in Essen-Rüttenscheid. Foto: Privat

Der unbekannte Künstler hat der Maria Trauer und Schmerz tief ins Gesicht geschnitzt. Die Lider gesenkt, der Blick geht ins Leere. Viel Karfreitag, wenig Ostern. Es tröstet die Mutter nicht, dass ihr Sohn seinen Tod angekündigt hat. Die Aussicht auf baldige Auferstehung macht eine trauernde Mutter weder stolz noch froh.





Im Gesicht dieser Marienfigur spiegeln sich die Gesichter der ukrainischen Mütter, die jetzt verzweifelt um ihre in Putins Krieg getöteten Söhne weinen. Auch russische Mütter müssen um ihre Kinder weinen, die dem Krieg zum Opfer gefallen sind. Hunderttausendfach. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Auch an Ostern nicht.





Das sind die Bilder und die Gefühle, die die Menschen bewegen, die jetzt zu den Ostermärschen aufbrechen und eine sofortige Waffenruhe fordern. Es stimmt: Wo nicht geschossen wird, wird auch niemand erschossen. Dieser Krieg muss jeden aufwühlen, der kein Herz aus Stein hat. Pazifisten geben ihre Antwort auf das Töten. Es ist nicht die Einzige. Ob es die Richtige ist – daran zweifeln andere.



Sie sehen die Lösung für einen dauerhaften Frieden eher in der weiteren Lieferung von schweren Waffen, weil das eher geeignet sei, einen aggressiven Despoten zu stoppen und weitere davon abzuhalten, das Völkerrecht zu brechen und Nachbarn zu überfallen. Haben sie mehr recht?

Die Ukrainer kämpfen für Werte, die uns wichtig sind

Die Ukrainer kämpfen für Werte, die uns wichtig sind, und selbstverständlich erscheinen. Und vielleicht halten wir Demokratie, Meinungsfreiheit, Toleranz und das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben inzwischen für so selbstverständlich, dass uns gar nicht mehr bewusst ist, wie wichtig das alles ist. Und wie wenig selbstverständlich. Ostern als Fest von Frieden und Hoffnung zu verstehen, ist in einer solchen Gemengelage nicht einfach. Wir sehnen uns nach Frieden in der großen weiten Welt da draußen, aber auch in unserer kleinen Welt daheim. Und auch da ist es leider nicht überall selbstverständlich, dass alle sich respektieren, freundlich miteinander umgehen. Man könnte ja bei sich zu Hause damit anfangen, die Welt ein wenig besser zu machen ...



Es gibt auch bei uns nicht wenige Menschen, die dieses Osterfest wieder nicht als froh empfinden können, weil sie es wieder mal alleine verbringen müssen. Manchmal schreiben uns Leserinnen und Leser auch davon und wir spüren, dass so manchen einfach nur ein offenes Ohr zum Zuhören fehlt. Es gibt das Unglück im Großen, und es gibt auch Unglück im Kleinen. Alle, die jetzt leiden, sehnen sich nach einem Zeichen der Hoffnung. Vielleicht erfahren sie das an den kommenden Ostertagen. Das wünsche ich Ihnen. Und allen ein frohes Osterfest!

