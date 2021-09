Die hässlichen Gesichter des Antisemitismus

Die größte Gefahr für jüdisches Leben in Deutschland kommt von Rechts. Hagen zeigt, dass Judenhass auch von manchen Zuwanderern ausgeht.

Möglicherweise haben die Sicherheitsbehörden in letzter Minute einen Anschlag auf die Synagoge in Hagen verhindert. Ein junger Mann aus Syrien soll an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, einen Anschlag auf das Gotteshaus geplant haben. Wie konkret diese Anschlagsplanungen waren, ist unklar. Für die Jüdinnen und Juden in Deutschland ist das im Endeffekt egal. Ihnen ist einmal mehr glasklar vor Augen geführt worden, dass es Menschen gibt, die sie als Feinde ansehen, die ihren Tod wünschen.