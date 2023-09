Die Gesellschaft benötigt Investitionen, keine schwarze Null

Berlin/Düsseldorf. Der Bundeshaushalt 2024 sieht starke Kürzungen für Freiwilligendienste vor. Dabei benötigt die Gesellschaft Investitionen in diesen Bereich.

„Die Plätze in den Freiwilligendiensten werden wir nachfragegerecht ausbauen, das Taschengeld erhöhen und Teilzeitmöglichkeiten verbessern. Wir werden den Internationalen Freiwilligendienst stärken und das ‘FSJ digital’ weiter aufbauen.“ Diese Ziele hatten sich SPD, Grüne und FDP 2021, als sich die „Ampel“ formierte, gesetzt – nachzulesen im Koalitionsvertrag „Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit“ auf Seite 78. Aus dem Ausbau wird aber, so ist der aktuelle Stand der Dinge bei den Beratungen für den Bundeshaushalt 2024, ein Rückbau. Jede vierte Stelle könnte bei den Freiwilligendiensten schon im kommenden Jahr entfallen, und weitere Kürzungen sind auch für 2025 schon angekündigt. Sozialverbände sind entrüstet – zu Recht.

Möglichkeiten geben, einen Beitrag leisten zu können

Bundesfamilienministerin Lisa Paus berichtet gerne von den wertvollen und prägenden Erfahrungen, die sie während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres in einem Kinderheim in Hamburg gesammelt habe. Lebens- und Leidensgeschichten der Kinder dort hätten sie sensibilisiert, auch politisiert. Diese Möglichkeit, einen „Beitrag für die Gesellschaft zu leisten“, so sprach die Grünen-Politikerin Paus noch vor kurzer Zeit über die Freiwilligendienste, könnte nun vielen Jugendlichen und jungen Erwachsenen – aber auch älteren Interessierten – im Land genommen werden.

Nicht nur auf die „schwarze Null“ schauen

Der Fokus des nun vorgelegten Haushaltsentwurfs liegt stark auf wirtschaftlichem Wachstum und dem Dogma der „schwarzen Null“. Das Einhalten der Schuldenbremse hat für Finanzminister Christian Lindner oberste Priorität. Was hierbei aber vergessen wird, sind Investitionen in die Gesellschaft. Die FSJler von heutesind vielfach die Erzieherinnen und Erzieher oder Pflegerinnen und Pfleger von morgen, die dieses Land bitter benötigt. Wer in die Zukunft investieren möchte, darf dafür nicht bei den Freiwilligendiensten sparen.

