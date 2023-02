Die FDP als Bremser: Aufregung um die Gastherme

Der Streit um die alten Heizanlagen ist ein weiterer Beleg für die unglückliche Rolle der FDP in der Ampelkoalition.

„Habeck will ab 2024 Öl- und Gasheizungen verbieten“ titelte gestern die Bild-Zeitung. Sofort sprangen die Online-Medien auf das Thema, ebenso die Lobbyisten: Der Eigentümerverband „Haus und Grund“ regte sich über das „praxisferne“ Gesetz auf. Das Ampel-Mitglied FDP witterte eine „Verschrottungsorgie von Altanlagen“, die Habeck anzettele – und die Liberalen gaben damit einen Wink, wer wohl den Boulevard auf das Thema gehetzt hatte. Positiv könnte man sagen, dass auch auf solchen Wegen politische Willensbildung passiere. Man kann das aber auch hintertrieben nennen.

Schließlich handelt es sich erst einmal um einen Gesetzentwurf (der also noch durchs Parlament muss), zudem wurde das Ende fossiler Verbrenner in Wohngebäuden bereits im Koalitionsvertrag (also mit der FDP) angekündigt. Aufregung ist auch deswegen nicht angebracht, weil der Entwurf einen Bestandsschutz von sehr vielen Jahren für bestehende Anlagen gibt.

Eine Generation lang bleibt Zeit zum Umrüsten

Praktisch eine Generation lang hat man Zeit für eine Umrüstung im Haus. Und man kann sich gut vorstellen, dass die Sanitärbetriebe demnächst wohl noch mehr zu tun haben werden, wenn sie neben den vielen Wärmepumpen in 2023 auch noch neue Gasthermen einrichten. Mancher Hauseigentümer wird das sicher durchrechnen, zumal die Gaspreise wieder auf dem Niveau vor dem Ukrainekrieg angelangt sind. Aus diesem Grund ist auch die Gaspreisbremse inzwischen überflüssig.

Zugleich bleibt es richtig, dass die erneuerbaren Energien auch in Wohnhäusern Schub erhalten müssen. Denn es geht hier – wie auch anderswo – leider nur langsam voran: Dass Altanlagen noch viele Jahre weiterlaufen dürfen, ist ein Zugeständnis an Eigentümer mit knappen Kassen. Doch der FDP scheint das alles nicht zu reichen. Daher zersägt sie ein Gesetz, bevor es ausformuliert ist. Die „Ampel“ hat es mit den Liberalen nicht leicht.

