Die Brücke ist weg, die Probleme nicht

Es war ein Spektakel: Am Sonntag wurde die Rahmedetalbrücke gesprengt. Doch es gibt nicht nur Probleme auf der A 45 ...

Aus den Augen aus dem Sinn!? Auch wenn sich Verkehrspolitiker das wünschen würden – mit der Sprengung löst sich nur ein Haufen Beton in Rauch auf. Die Probleme bleiben, denn es wird Jahre dauern, bis eine neue Brücke das Rahmedetal überspannt. Für die Region ist das eine Belastungsprobe – und war es auch schon, seit die Brücke im Dezember 2021 wegen drohender Einsturzgefahr gesperrt werden musste. Firmen drohen mit Abwanderung, können nicht „just in time“ beliefert werden und Fachkräfte kündigen, weil sie sich den entnervenden Umweg zum Arbeitsplatz nicht länger zumuten wollen. Das alles zeigt, wie sehr das Industrieland NRW auf gute Verkehrsinfrastruktur angewiesen ist.

Und die bröckelt seit Jahrzehnten. Bund und Land haben viel zu lange die notwendigen Investitionen gescheut, um Haushalte nicht zu überschulden und sich nicht durch hohe Steuern und durchs Knapsen an Sozialleistungen bei Wählerinnen und Wählern unbeliebt zu machen. Es gehört zur Demokratie, dass die Regierenden auf die Zustimmung der Bürger schauen. Aber es wäre im Sinne des Ganzen wünschenswert, wenn sie auch über die nächste Wahl hinausdenken würden. Oder sogar über die übernächste. Verkehrswegebau ist eine Aufgabe, die sich in Dekaden rechnet, nicht in Wahlperioden.

Nicht nur an die Autobahnen denken

Dabei wäre es zu kurz gesprungen, wenn die Verkehrsplaner nur an Autobahnen dächten. Das Streckennetz für Güterzüge muss schneller und weiter ausgebaut werden. Eiserner Rhein und Betuwe sind Beleg dafür, dass manche Chance verbummelt wird. Und auch die Binnenschifffahrt könnte mehr leisten – und droht ebenfalls durch marode Schleuseninfrastruktur bald auf dem Trockenen zu stranden.

Der Sprengmeister hat seine Arbeit getan. Die Politik noch längst nicht.

