Die Barriere am Bus ist die Barriere im Kopf der Planer

Die größte Schwelle auf dem Weg zu einem barrierefreien Nahverkehr sitzt im Kopf: Wenn es eine der klammsten Kommunen schafft, neun von zehn Haltestellen barrierefrei zu bekommen, müssen sich andere Städte und Kreise fragen lassen, warum es bei ihnen mit dem vorgeschriebenen Umbau der Haltestellen nicht voran geht. Nur in den seltensten Fällen können da Argumente wie die bauliche Enge oder verkehrliche Notwendigkeiten herhalten.

Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs bitte nicht nur in Sonntagsreden!

Wer den Umstieg in den öffentlichen Nahverkehr nicht nur in Sonntagsreden proklamieren will, muss bei der Verkehrswegeplanung entsprechend handeln und die Barrierefreiheit des öffentlichen Nahverkehrs mitdenken. Und wer jetzt denkt: „Der ganze Aufwand für die paar Rollifahrer“, liegt falsch. Erstens kann auch der fitteste Mensch morgen mal auf Krücken angewiesen sein, zweitens hilft Barrierefreiheit auch für Menschen mit Kinderwagen, Rollator, Einkaufstrolley und Kinderfahrrad. Barrierefreiheit macht Nahverkehr schlicht attraktiver. Kommunen, die sie nicht umsetzen zeigen, welche Prioritäten sie setzen.