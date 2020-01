Die Angst vor dem Corona-Virus: Auch das ist Globalisierung!

Einmal umsteigen – und man ist in knapp 15 Stunden da, wo es jetzt bereits eine zweistellige Zahl von Todesopfern durch das neue Corona-Virus gibt – in Wuhan, Partnerstadt von Duisburg, Schüleraustausch mit Moers. China ist mit unserer Region unter anderem durch die viel gelobte neue Seidenstraße auf der Schiene verbunden.

Tja, so klein ist die Welt – und so groß können Ängste werden: Schon gibt es einen ersten Fall in den USA. Auch das ist Globalisierung. Und wer die Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle des hochrenommierten Robert-Koch-Instituts liest, hat direkt Bilder vor Augen wie aus Filmen wie „Outbreak“: Wer aus dem Risikogebiet kommt und Symptome zeigt, kommt ins Einzelzimmer, das Ärzte und Pfleger nur noch mit Schutzkleidung, Mund-Nasen-Schutz, Handschuhen und Brille betreten – und muss hoffen, dass der Laborbefund Entwarnung gibt. Wobei: Bei den Therapiemöglichkeiten in unseren Kliniken ist die Chance sehr groß, eine Corona-Infektion zu überstehen.

Die wahren Lebensrisiken sind Alkohol und Nikotin, nicht Viren aus China

Und die wahren Lebensrisiken für Menschen in unseren Breiten sind nicht Viren aus China, sondern Alkohol, Nikotin, Zucker, Fett, Stress und mangelnde Bewegung: Die weitaus meisten Menschen sterben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Krebserkrankungen.

Doch der Mensch ist so gestrickt, dass er die Gesundheitsgefährdungen, denen er sich aus freiem Willen aussetzt (auch Autofahren gehört dazu...), wesentlich leichter nimmt als Bedrohungen von außen. Deswegen haben wir überproportional Angst vor Gewalttaten, Unwetter und eben auch vor Ansteckungen mit Infektionen.

Die gefährlichsten Viren hierzulande lauern ausgerechnet im Krankenhaus

Die gefährlichsten übrigens holt man sich ausgerechnet im Krankenhaus. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen sterben hierzulande 10.000 bis 20.000 Menschen jährlich an Infektionen, die sie sich in der Klinik zugezogen haben.

Wer seine diffuse Angst vor Ansteckung bekämpfen will, sollte zuhause bleiben – und dort nach seinem Impfpass suchen. Eine weitaus tödlichere Seuche tobt seit 2019 im Kongo. Schätzungsweise mehr als 6000 Menschen sind dort bereits gestorben. Wir reden von den Masern.