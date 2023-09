Deutschlandticket: Viele Bremsklötze für die Mobilitätswende

Die Debatte um das Deutschlandticket bremst die Verkehrswende aus. Aber auch das Angebot muss verbessert werden, um mehr Menschen mitzunehmen.

Das „Deutschlandticket“ hätte eine wunderbare Erfolgsstory werden können. Eine, die von mehr grüner Mobilität erzählt; eine von leereren Autobahnen, weil ja so viele Menschen dieses unschlagbar günstige Angebot nutzen; vor allem aber eine über ein grundsätzliches Umdenken, über eine nachhaltige Verkehrswende auch in den Köpfen der Menschen.

Was wir derzeit erleben, hat mit einer Erfolgsstory wenig gemein. Es wird gefeilscht und polemisiert, was das Zeug hergibt. Der Bund, die Länder, die Verkehrsunternehmen ziehen nicht an einem Strang.

Die weitere Finanzierung muss schnell geklärt werden

Die weitere Finanzierung des „Deutschlandtickets“ erweist sich als mächtiger Bremsklotz. Und wenn man sich die Klagen der jüngeren Vergangenheit und nun auch seitens der Städte und des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) anhört, scheint sich dieser Bremsklotz kaum mehr aus dem Weg rollen zu lassen, wenn es nicht rasch eine klare positive Ansage des Bundesverkehrsministers gibt.

Wobei die Rechnung der Verbünde ja durchaus nachvollziehbar ist: Mehr Kunden, die aber deutlich weniger zahlen, bedeuten Mindereinnahmen – und der ÖPNV ist ja nun schon immer alles andere als ein großer Gewinnbringer gewesen.

Es geht nicht ohne ein besseres Angebot

Allerdings bedarf es nicht nur der Öffnung neuer finanzieller Töpfe, um das „Deutschlandticket“ in der Spur zu halten. Denn es bringt ja wenig, einen billigen Fahrschein auf den Markt zu bringen, wenn das verfügbare Angebot bescheiden ist. Gerade auf dem Land fragen sich viele Menschen, was sie mit dem „Deutschlandticket“ anfangen sollen, wenn am Tag drei Busse durchs Dorf rollen. Oder wenn für Pendler dauernd der Zug ausfällt.

Die geringe Zahl der tatsächlich neu für Bus und Bahn gewonnenen Menschen, die der VRR jetzt ausweist, macht nachdenklich. Sie ist ein Indiz dafür, dass selbst ein preiswerter Nahverkehr nur zum Umsteigen führt, wenn die Leistungen stimmen. Auch dieser Bremsklotz muss weg.

