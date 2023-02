Deutschland ist Corona leid. Sind wir unvorsichtig?

Keine Maske mehr in Bussen und Bahnen. Keine Isolationspflicht. In dieser Woche erklären die Deutschen Corona für beendet. Ob das Virus das weiß?

Ob Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach etwas aus den drei Coronajahren gelernt hat? Und seine Ressortkollegen in den 16 Bundesländern etwa? Und was nehmen wir Bürger aus den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren der Pandemie mit? Man kann nicht einfach alles in einen Karton packen, in den Keller tragen und so tun, als sei jetzt alles vorbei und nichts gewesen. Die Viren sind ja immer noch da. Niemand kann uns versprechen, dass dies die letzte Pandemie war, die uns heimsuchte.

Dies ist die Woche, in der gefühlt Corona für beendet erklärt worden ist. Viele Menschen haben darauf gewartet. Vermutlich werden viele an diesem Wochenende ihre ganz persönlichen „Freedom Days“ feiern. Kinos, Theater und Restaurants sind schon seit Wochen wieder gut gefüllt. Man hat den Eindruck, dass die Menschen nun mit Macht nachholen, was sie drei Jahre vermisst haben. Das sollten wir uns gegenseitig aus vollem Herzen gönnen. Infektionen verlaufen nun meistens glimpflich. Aber ein Virus ist nicht deshalb verschwunden, weil die FDP das gerne möchte.

Es werden sich jetzt wieder mehr Menschen infizieren

Keine Maske in Bussen und Bahnen! Und wer sich infiziert hat, darf nun trotzdem ins Büro gehen. Die Konsequenz ist klar: Es werden sich wieder mehr Menschen infizieren – und in Einzelfällen werden neue Infektionsketten auch jene Menschen erreichen, für die eine Ansteckung eine tödliche Gefahr bedeutet. Das nehmen wir nun in Kauf. Und wenn man Beschränkungen, Risiken und Freiheitsrechte gegeneinander aufwiegt, ist das wohl die unausweichliche, die richtige Entscheidung.

„Wir werden uns am Ende viel verzeihen müssen“, hat der ehemalige Gesundheitsminister Jens Spahn mal gesagt. Das sollten wir tun. Es gab keine Erfahrungen mit sowas, und wir sind vergleichsweise gut durch die Pandemie gekommen. Es darf dabei nicht unterschlagen werden, dass die Politik den Kindern und den Alten in den Heimen viel abverlangt hat. Heute wissen wir, dass dies unverhältnismäßig war. Das hat die Politik gelernt.

Und was können wir Bürger lernen? Vielleicht, dass wir mit gegenseitiger Rücksichtnahme, mit Zurückstellen eigener Interessen und mit Vorsicht uns allen über die schwere Zeit geholfen haben. Davon könnten wir doch etwas beibehalten.

