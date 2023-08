Der Westen und die Brics

Beim Brics-Gipfel sucht die nichtwestliche Welt nach Bündnissen. Für den Westen eine Aufforderung, respektvoller mit anderen Ländern umzugehen.

Es ist nicht schwer, den „Westen“ für viele Übel in der Welt verantwortlich zu machen: Da ist etwa die brutale Kolonisierung in den vergangenen Jahrhunderten, da ist die Ausbeutung von Rohstoffen und Arbeitskräften in Drittländern bis in die heutige Zeit, da ist die globale Dominanz des Dollar-Kapitalismus. Und nicht zuletzt haben die Kriege der USA und Nato-Länder im Irak, in Libyen oder Afghanistan den Nimbus von Freiheit und Demokratie ziemlich ramponiert. Man sieht das immer, wenn in Asien oder Afrika dem Westen Arroganz oder moralische Überheblichkeit vorgeworfen wird. Da ist schon was dran.

So ist es kein Wunder, dass die nichtwestliche Welt nach eigenen Bündnissen sucht. Derzeit wollen die Brics-Staaten in Südafrika so ein Gegengewicht zum Westen bilden, Chinas Staatschef Xi Jinping ist dafür extra ans Kap geflogen.

Große Differenzen

Allerdings sind die Brics nur in der Ablehnung des „westlichen Modells“ einig. Jenseits davon gibt es große Differenzen. Indien fühlt sich von Peking bedroht, Russland weiß, dass es von China abhängig ist. Brasilien ist zwar groß, aber arm. Und wenn sich wirklich noch Länder wie Saudi-Arabien oder Iran dazugesellen sollten, dann wird aus dem Brics-Club eine sehr spannungsgeladene Veranstaltung.

Mit Menschenrechten, Demokratie oder Rechtsstaatlichkeit haben die allermeisten Brics-Staaten bekanntlich nicht viel am Hut. Diese Werte sind indes im Westen geboren worden. Wir dürfen stolz darauf sein, aber anderen Ländern gegenüber eben nicht überheblich.

Vorwürfe gegen den Westen

Daher ist es ratsam, wenn die westlichen Staaten mit Brics-Ländern wie Indien oder Brasilien weiter und respektvoll zusammenzuarbeiten. Denn nicht nur sie erkennen wohl, dass ein Staat wie China (das lange unter westlichen und japanischen Kolonialismus gelitten hat) mittlerweile selbst andere Länder abhängig macht. Es tut genau das, was es dem Westen vorwirft.

