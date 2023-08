Der Ukraine-Krieg und die Emanzipation des globalen Südens

In Dschidda haben 40 Staaten über eine Friedenslösung für die Ukraine diskutiert. Für Moskau ist das Ergebnis ernüchternd.

Mehr als 40 Staaten haben am vergangenen Wochenende Vertreter ins saudi-arabische Dschidda entsandt, um dort Lösungsmöglichkeiten für eine Beendigung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zu diskutieren. Das Treffen ging ohne eine gemeinsame Abschlusserklärung zu Ende. Allerdings äußerten sich westliche Diplomaten verhalten optimistisch.

Wirklich bemerkenswert war die Zusammensetzung der vertretenen Staaten. Unter ihnen waren bedeutende Länder des „globalen Südens“ wie Indien, Brasilien oder Südafrika, die sich in dem Konflikt bislang neutral verhalten. Selbst China als enger und einflussreicher Partner Russlands war dabei. Bei dem Treffen soll Einigkeit darüber geherrscht haben, die territoriale Unversehrtheit der Ukraine müsse Bestandteil einer Friedenslösung sein. Sollte das tatsächlich Konsens gewesen sein, wäre das ein Punktsieg für Kiew und ein Schlag für Moskau, das derzeit ein Fünftel der Ukraine völkerrechtswidrig besetzt. Mit seinem fiebrigen Glauben, man befreie mit diesem Krieg russisches Territorium steht Putin global zunehmend isoliert da.

Das Treffen in Dschidda zeigt zudem, wie sehr sich die Welt verändert hat. Gastgeber Saudi-Arabien, selbst Kriegspartei im benachbarten Jemen, drängt zusehend in eine politische Führungsrolle im Nahen Osten. Die jüngsten Annäherungen an den früheren Erzfeind Iran bedeuten auch eine Abnabelung von den USA als wichtigstem Partner und Waffenlieferanten.

Indien, Brasilien und Südafrika, mit Russland in der Gemeinschaft der BRICS-Staaten verbunden, stehen nicht in Nibelungen-Treue zu Moskau, sondern betreiben eine eigene und selbstbewusste Außenpolitik. China, ebenfalls BRICS-Mitglied, hat es ohnehin nicht mehr nötig, sich um die Befindlichkeiten anderer Staaten zu scheren.

Der „globale Süden“ emanzipiert sich. Das ist wohl die wichtigste Botschaft von Dschidda.

