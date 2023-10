Der Kampf um die Wohnung

Eine neue Studie zeigt auf, dass die Ausgaben fürs Wohnen der entscheidende Faktor für unterschiedlich hohe Lebenshaltungskosten sind.

Man will die Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht schmälern, denn es ist gut für die Debatte, auf ein belastbares Zahlenwerk verweisen zu können. Aber dass man in Köln und Düsseldorf mehr für den Quadratmeter Wohnung bezahlen muss als im sauerländischen Rehsiepen oder im niederrheinischen Drevenack, hat man irgendwie geahnt. Das führt dazu, dass die Lebenshaltungskosten für Familien in Metropolen und auf dem Land variieren. „Stadtluft macht frei“, hat man im Mittelalter gesagt. Heute muss man diesen Spruch modifizieren: „Stadtluft muss man sich leisten können.“

Je nach Parlament variiert die Rollenverteilung der Parteien. Im Bund kritisiert die Union die Regierungspartei SPD wegen des gebrochenen Versprechens, Hunderttausende Wohnungen bauen zu lassen. Und in Düsseldorf, wo die CDU die Regierung stellt, beklagt die opponierende Sozialdemokratie, dass Schwarz-Grün die vielen Wohnungssuchenden im Stich lasse. Fakt ist: Es gibt zu wenig Wohnraum, den Normal- und Wenigverdiener sich leisten können. Und weil gleichzeitig viele Menschen ins Land kommen, die nun auch auf billige Mieten angewiesen sind, droht der Mangel zum sozialen Sprengstoff zu werden.

Die Regierung kann nicht alle sozialen Kluften mit Geld zuschütten

Die Deutschen haben sich in vielen Jahrzehnten daran gewöhnt, nach dem Staat zu rufen, wenn es eng im Portemonnaie wird. Was in Schieflage geratenen Energiekonzernen recht ist, muss doch auch Mietern mit knappem Einkommen billig sein dürfen. Allerdings werden wir uns angesichts immenser Kosten für Wehretats und Energiewende von dem Gedanken verabschieden müssen, dass die Regierung weiterhin soziale Kluften mit Geld zuschütten kann.

Da der Staat nicht selbst bauen kann, müssen Anreize her, dass Private wieder mehr in Steine investieren. Die halten sich zurück, weil Material teuer und Personal knapp ist. Das verschärft die Situation. Um das Bauen billiger zu machen, fordern Fachverbände ein Entschlacken der Bauvorschriften. In Holland baut man billiger. Da kann man sich was abschauen. Und trotzdem wäre es schön, wenn man nicht jeden Pups des Nachbarn durch die zu dünne Wand mitbekäme ...

