Der Dubai-Kompromiss: Klima und Frieden

Die Klima-Einigung von Dubai ist gut, birgt aber noch viele Hintertüren. Die einzelnen Staaten müssen die Wende nun umsetzen.

Wer hätte gedacht, dass die Öl-Milliardäre dieser Welt einmal das Aus ihres eigenen Geschäftsmodells unterzeichnen würden? Von daher darf der Klimagipfel in Dubai schon als „historisch“ bezeichnet werden. Die Abschlusserklärung ist gewiss auch ein Erfolg der europäischen Delegation unter Führung von Annalena Baerbock.

Denn mit der Erklärung aus Dubai sollte weltweit nun allen klar sein, dass Erdöl und Gas ein Ablaufdatum haben. Offensichtlich haben mehr Regierungschefs als jemals zuvor begriffen, dass der Klimawandel dringend aufgehalten gehört. Wann der Ausstieg aus den Fossilen wirklich kommt, ist jedoch noch nicht ausgemacht. Und leider ist der Dubai-Beschluss nicht rechtlich bindend, es gibt also Hintertürchen. Dennoch: Ein Anfang ist gemacht.

Der Wandel muss schnell gelingen

Es kommt nun auf die einzelnen Staaten und letztlich auf uns alle an, wie schnell der Wandel gelingt. Wie mühsam dies ist, haben wir im Frühjahr beim Streit um die Heizungen erlebt. Und der Widerstand gegen mehr Klimaschutz wird bleiben.

Erst vor wenigen Tagen drängte Manfred Weber (CSU) als Chef der Konservativen im Europäischen Parlament darauf, das Verbrenner-verbot für 2035 wieder rückgängig zu machen. In Großbritannien haben die Tories die ehrgeizigen Klimaziele bereits abgespeckt. Und auch anderswo verlieren „grüne“ Ideen und Vorschläge an Zustimmung. So betont der ungarische Regierungschef Viktor Orban gern, dass Klimaschutz eigentlich zu teuer sei. Auch hierzulande fallen wegen des Sparzwangs nun zahlreiche Klimaprojekte weg oder werden verschoben. Das alles klingt ziemlich ernüchternd.

Warum gelingen beim Frieden keine Kompromisse?

Doch es gibt auch was Gutes: Denn die Konferenz in Dubai hat gezeigt, dass sich die Weltgemeinschaft einigen kann, dass ein Kompromiss machbar ist. Wenn das doch nur beim Thema Frieden auch gelingen könnte…

