Der Druck der Kunden würde wirken

Coronazeiten führen dazu, dass viele Bankkunden in die Miesen rutschen. Gegen zu hohe Dispozinsen hilft nur Preisvergleich - und ein Bankwechsel.

Wir leben zum Glück in einem freien Land, in dem man seine Meinung sagen und sich – selbst in Corona-Zeiten – ziemlich frei bewegen kann. Da ist zunächst mal nichts dagegen einzuwenden, wenn auch die Anbieter von Leistungen für ihren Aufwand eigenständig einen Preis aufrufen können. Freier Markt halt.

Da in diesen Tagen viele Menschen wegen wirtschaftlicher Probleme in die Miesen geraten, ist allerdings bedenklich, dass die Banken keinerlei soziales Gewissen zu plagen scheint. Bis zu 18 Prozent draufzuschlagen, wenn das Konto überzogen wird, grenzt durchaus an Wucher.

Mit den Füßen abstimmen

Sicherlich haben die Banken gegenwärtig keinen leichten Stand. Für Einlagen müssen sie sogar Negativzinsen zahlen, die Personalkosten fressen ihre Gewinne auf – da hat man schnell den Satz parat: Wir müssen auch sehen, wo wir bleiben.

Allerdings muss den Bankbossen klar sein, dass zu einem freien Markt die freie Wahl des Geschäftspartners gehört. Bankkunden werden daher viel intensiver Preise vergleichen – und mit den Füßen abstimmen. Der Wechsel zu einem preiswerteren Institut erfordert jedenfalls keine Doktorarbeit. Und meistens hilft einem der neue Bankpartner sogar dabei.