In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem hat Bundespräsident Steinmeier die Deutschen ermahnt, die Lehren aus ihrer dunklen Geschichte zu ziehen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Den Nazis entschieden entgegentreten

Bei der Gedenkveranstaltung in Israel zum 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine große Rede gehalten. Er hat Hebräisch gesprochen. Er hat den richtigen Ton getroffen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass einem Deutschen an dem Ort das Wort gewährt wird, an dem der Millionen Toten gedacht wird, die von Deutschen ermordet worden sind. Es ist eine große Geste des israelischen Volkes an das deutsche Volk. Dafür darf man dankbar sein.

Der Bundespräsident kommt in schwieriger Zeit. Selbstverständlich wird auch in Israel mit großer Sorge verfolgt, dass hierzulande wieder Juden attackiert werden. Steinmeier hat das aufgegriffen. Er hat die Sorgen nicht einfach weggewischt. Die Angriffe auf jüdische Mitbürger und das Erstarken einer rechtspopulistischen Partei machen erschreckend deutlich, dass das braune Gespenst nicht für alle Zeit gebannt ist. „Ich wünschte, sagen zu können: Wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt“, so Steinmeier demütig. Wir haben es nicht. Nicht alle Deutschen. Und für die anderen gilt: den neuen Nazis entgegentreten.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite