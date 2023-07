Kommentar Das Soziale in der Union – und was davon übrig bleibt

Die Auswechslung eines Generalsekretärs mitten in der Amtszeit ist ein ungewöhnlicher Vorgang. War das ein kluger Schachzug von Friedrich Merz?

Drei Tage nach der überraschenden Entscheidung von Friedrich Merz, seinen Generalsekretär Mario Czaja vor die Tür zu setzen, wird in der Union immer noch über das Für und Wider gestritten – gerade auch in NRW. An Rhein und Ruhr stand die Partei in ihrer langen Tradition immer dann gut da, wenn sie ihre Sozialkompetenz herausstellte und auch mit prominentem Personal nach außen glaubwürdig verkörpern konnte – als Korrektiv zu einer erfolgreichen Wirtschaftspolitik.

Die katholische Soziallehre und die evangelische Sozialethik gehörten nach dem Krieg zu den Wurzeln der neuen Partei mit dem „C“ in ihrem Namen. Der Sozialflügel war stets eine starke ausgleichende Kraft in einer Volkspartei, die ein breites Spektrum von Interessen abdecken wollte. „Herz-Jesu-Marxisten“ nannte man spöttisch, aber respektvoll die Sozialpolitiker, die in ihrem politischen Denken eine beachtliche Schnittmenge mit der Sozialdemokratie aufwiesen.

Abseits der Mikrofone wird die Kritik deutlicher

Zu Recht mahnen die Sozialpolitikerinnen und Sozialpolitiker in der Union nun an, dieses wichtige Thema nicht zu vernachlässigen. Das tun sie öffentlich moderat, aber wenn das Mikrofon dann ausgeschaltet und der Kugelschreiber zur Seite gelegt ist, wird die Kritik an dem neuen Kurs von Friedrich Merz deutlicher, bisweilen scharf.

Der Sauerländer ist ein Mann der Wirtschaft. Seine Vergangenheit beim Investment-Riesen „Blackrock“ ist kein Ausweis dafür, besonders die Nöte der sozial Schwachen in den Blick nehmen zu können. Da schien die Berufung des ostdeutschen Sozialpolitikers Czaja ein guter Schritt, die Sozialkompetenz der Union zu unterstreichen. Jetzt macht’s also Linnemann aus Paderborn: auch Wirtschaftsmann, auch Konservativer, auch Mann.

Die SPD wirk Friedrich Merz und der Union eine Panikreaktion vor

Die SPD sieht in dem Personalwechsel eine „Panikreaktion“ angesichts der Tatsache, dass die von der Ampel Enttäuschten sich in Umfragen eher der AfD als der Union zuwenden. Das ist vermutlich gar nicht so weit weg von der Wahrheit.

In Düsseldorf wird man mit Interesse verfolgen, ob die als Befreiungsschlag gedachte Absetzung von Czaja in Wirklichkeit nicht doch ein Rückschlag für die Ambitionen des Friedrich Merz auf die Kanzlerkandidatur ist.

