Das Rätsel von Berlin: Ist der Wahlgewinner auch ein Sieger?

Die SPD verliert deutlich, die CDU gewinnt klar. Aber wer in Berlin in Zukunft regiert, steht noch nicht fest.

Zunächst mal ist man erleichtert, dass die Wahl in Berlin offenbar geklappt hat und dass diesmal das Spiel der Gladbacher bei der Hertha nicht dazu herhalten muss, ein krasses Behördenversagen wie beim Wahlgang vom September ‘21 zu entschuldigen. Internationale Wahlbeobachter (!) haben genau hingeschaut und sahen die Dinge diesmal „wirklich gut organisiert“.

„Arm, aber sexy“ – den albernen Spruch des ehemals Regierenden Bürgermeisters Wowereit mag man nicht mehr hören. Es ist ein Ärgernis, wie Berlin den einst guten Ruf der deutschen Verwaltung weltweit diskreditiert. Das Trauerspiel um den Flughafen ist ja nur ein Beispiel. Krasse Wohnungsnot, Verkehrskollaps, Mai- und Silvesterkrawalle und die verschusselte Wahl sind andere. Viele Bundesländer pumpen viel Geld in unsere Hauptstadt. Und darum haben auch die Menschen an Rhein und Ruhr einen Anspruch darauf, dass es an der Spree rund läuft. Zumindest runder als bisher.

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ist die klare Wahlverliererin

Seit 22 Jahren stellt die SPD in Berlin den regierenden Bürgermeister, zuletzt mit Franziska Giffey die Bürgermeisterin. Da fällt es schwer, all das, was schiefläuft, anderen Parteien in die Schuhe zu schieben und Aufbruchstimmung zu erzeugen. Auch der Dauerzank, den Giffey sich mit ihrer grünen Umweltsenatorin Bettina Jarasch leistete, dürfte eher verschreckt als mobilisiert haben. Beide haben recht unverhohlen deutlich gemacht, dass sie sich nicht sonderlich schätzen. Wie soll man da gemeinsam und erfolgreich in schwierigen Zeiten regieren?!

Mit dem Thema „Sicherheit und Ordnung“ konnte die CDU klar punkten. Ob es für deren Spitzenkandidaten und klaren Wahlsieger Kai Wegner reicht, um das Rote Rathaus zu erobern, ist längst nicht ausgemacht. Rechnerisch sind mehrere Konstellationen möglich – auch eine Fortsetzung der bisherigen Koaltion mit Wahlverliererin Giffey.

Ein schwieriges Ergebnis auch für Olaf Scholz, ein desaströses Ergebnis für Christian Lindner und seine FDP. Berlin stehen spannende, schwierige Wochen ins Haus. Und das gilt nicht nur fürs Berliner Abgeordnetenhaus. Spannend wird auch, was sie nun in der Ampel mit dem Ergebnis anfangen.

