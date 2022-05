Das große Niederbrüllen im Wahlkampf ist kaum zu ertragen

Nach den Störungen von Wahlkampfauftritten: Torsten Berninghaus fürchtet um die Debattenkultur.

Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Tagen wurden in NRW Auftritte von Spitzenpolitikern massiv gestört. Einige Dutzend Schreihälse versuchten am Sonntag in Düsseldorf Kanzler Olaf Scholz und am Montag in Olpe die erste Unions-Riege – die Ministerpräsidenten Wüst und Söder sowie Partei- und Fraktionschef Friedrich Merz – niederzulärmen. Schwappt hier die sich selbst berauschende, destruktive, digitale Protest-Unkultur in die analoge politische Debatte?

In NRW ist Wahlkampf. Damit lässt sich viel erklären. Zum Beispiel eine zunehmende Aufgeregtheit und Schärfe in der politischen Auseinandersetzung. Eine Dünnhäutigkeit beim Partei-Personal und vermutlich auch das rechtzeitige Öffentlichwerden ministerialer Fehltritte. Nicht, dass wir uns falsch verstehen: Die konsequente Aufklärung politischer Verfehlung ist keine Frage des Zeitpunktes.

+++ Lesen Sie auch: CDU-Wahlkampf: Störer feiern sich für ihren Auftritt in Olpe +++

Und sie bleibt nicht folgenlos, wie die Beispiele der zurückgetretenen Ministerinnen Heinen-Esser und Spiegel zeigen. Doch das, was in Olpe und Düsseldorf stattgefunden hat, ist anders. Trillerpfeifen, Hupen, Buh-Rufe. Die Protest-Kulisse machte nicht den Eindruck einer Zufälligkeit. Die Störer kamen zum Teil von weit her. Ihre Namen wollten sie den Reportern nicht verraten. Lügenpresse. Alle stecken angeblich unter einer Decke.

Selbstverständlich haben die Frustrierten, Wütenden und Verbitterten ein Recht darauf, die Politik mit ihrer Gefühlswelt zu konfrontieren. Markige Sprüche und Trillerpfeifen sorgen auch in anderen Zusammenhängen für Aufmerksamkeit. Wenn aber Lärm Ausdruck des Hasses ist und zum Selbstzweck wird, bleibt Debatte auf der Strecke. Und noch wichtiger: Die Rechte der vielen, die ernsthaft interessiert sind an den Aussagen der Politiker, werden mit Füßen getreten. Das ist nur schwer zu ertragen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung