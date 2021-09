Das Gift des Antisemitismus breitet sich aus

Antisemitismus breitet sich erschreckend in verschiedenen Teilen der Gesellschaft aus. Eine Analyse von Chefredakteur Jost Lübben.

Der Antisemitismus ist ein Gift. Dieses Gift breitet sich zunehmend in unserer Gesellschaft aus. Dabei ist er kein deutsches Problem, sondern eines, das Europa und die Welt betrifft. Die jüngsten internationalen Beispiele stammen aus Großbritannien und den USA. Zudem stimmen die alten politischen Zuordnungen längst nicht mehr. Die Grenzen sind fließend geworden, Debatten über unterschiedliche Sichtweisen gehen zunehmend in den Shitstorms der sozialen Netzwerke unter. Aus all diesen Gründen müssen wir den Dialog neu beginnen.

Das Ereignis in Hagen ist ein Beispiel fürs Grundsätzliche. Die Frage, ob die Sicherheitsbehörden knapp zwei Jahre nach dem verheerenden Anschlag von Halle überreagiert haben, erübrigt sich. Man stelle sich nur einmal vor, dass irgendjemand zu Schaden gekommen wäre. Beschämend für die demokratische Gesellschaft ist die Tatsache, dass der Vorsitzende der Hagener jüdischen Gemeinschaft es nicht wagt, mit der Kippa auf dem Kopf durch die Straßen der Stadt zu gehen. In Berlin wird jungen Männern jüdischen Glaubens aus Sicherheitsgründen geraten, sich in der Öffentlichkeit nicht durch das Tragen der religiösen Kopfbedeckung zu erkennen zu geben.

Die Feindseligkeit geht dabei keineswegs nur von Muslimen aus. Die andere Gruppe sind alte und junge Anhänger des Nationalsozialismus. Wir erleben in unserem Land im achten Jahrzehnt nach dem Holocaust eine Atmosphäre, die jeder Politikerin und jedem Politiker schlaflose Nächte bescheren müsste. Das klare Bekenntnis zum Existenzrecht des Staates Israel ist für ein Land, das die Vernichtung von Millionen von Juden zu verantworten hat, ein Teil der politischen DNA. Ohne dieses historisch einmalige Verbrechen hätte es das Land in seiner enorm schwierigen politischen Gemengelage kaum gegeben.

Das ändert übrigens nichts am legitimen Recht auf Kritik an der israelischen Regierung und zum Beispiel dem Eintreten für die Zwei-Staaten-Lösung, um den geschundenen Palästinensern eine Zukunft zu ermöglichen. Einer Debatte auszuweichen ist aber ganz sicher falsch. Und hier muss noch einmal Hagen als Beispiel bemüht werden. Wenn als Erinnerung an die Aufnahme politischer Beziehungen für einen Tag die israelische Flagge über dem Rathaus wehen soll, dann ist es ein kapitaler Fehler, diese als Reaktion auf die Kritik – einzelner – muslimischer Mitbürger wieder einzuholen.

In Großbritannien hatte die Labour Party massive Probleme mit antisemitischen Tendenzen innerhalb der Partei. Die britische Kommission für Gleichheit und Menschenrechte zeichnete ein vernichtendes Bild. Labour-Chef Jeremy Corbin verlor sein Amt und wurde später von seiner Partei suspendiert.

In den USA erlebt die Partei der Demokraten aktuell ein ähnliches Thema. Gerade aus dem linken Spektrum der Partei werden alte Klischees bedient – zum Teil in der der sogenannten Primetime auf den großen Nachrichtensendern. Nancy Pelosi, Sprecherin des

Repräsentantenhaus, hält sich mit Kritik an ihren Parteifreunden zurück. Bald stehen wieder Wahlen an. Jede Stimme wird gebraucht.

Besonders befremdlich ist es, wenn diese Klischees aus der Gruppe der sogenannten „People of colour“ kommen. Denn eigentlich müsste es doch so sein, dass gerade jene auf Diskriminierung verzichten, die sie selber erfahren. Das schlägt den Bogen zurück in unser Land. Eine einfache Lösung gibt es nicht. Aber es ist höchste Zeit, einen neuen Anfang zu machen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung