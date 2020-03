Man könnte meinen, der Ernst der Lage ist noch nicht allen klar geworden. Seit Jahrzehnten hat es so weitgehende Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Nordrhein-Westfalen nicht gegeben. Man muss an dieser Stelle nicht mehr aufzählen, welche Institutionen, Einrichtungen und Geschäfte geschlossen haben. Es ist leichter zu sagen, was noch geöffnet hat. Der Ministerpräsident spricht von einer Lage, die nicht dynamisch, sondern dramatisch ist. Für Armin Laschet geht es im Grunde um Leben und Tod. Offenbar nicht für alle. Viele von uns, zu viele, scheinen zu glauben, dass die Restriktionen für die anderen gelten. Aber nicht für sie.

Noch immer treffen sich Menschen in Parks zum Plausch oder tagsüber vor Cafés zum Aperol Spritz. Freunde verabreden sich und feiern. Man ist ja unter sich. Kinder berichten in den sozialen Netzwerken stolz davon, dass sie gerade die leere Stadt erkunden. Alltagshelden sehen anders aus. Dieses Verhalten gefährdet alle.

Es hat einen guten Grund, warum die Landesregierung uns eindringlich auffordert, in den eigenen vier Wänden zu bleiben. „Soziale Abstinenz“ ist natürlich ein großer Verzicht. Sie ist aber nach allem, was wir wissen, sogar wirksamer als Quarantäne. Seriöse Fachleute weisen darauf hin, dass in Deutschland in den kommenden Monaten italienische Verhältnisse mit einer gigantischen Infektionswelle unausweichlich sind, wenn es nicht gelingt, die zurzeit täglich steil ansteigende Zahl an Infektionen abzuschwächen.

In Italien sterben Menschen, weil in den Krankenhäusern nicht mehr alle versorgt werden können, die dringend auf medizinische Hilfe angewiesen sind. Wer jetzt nicht zu Hause bleibt, trägt zu diesem Risiko bei. Es ist das Wesen von Demokratie, dass es darum geht, Menschen mit Argumenten zum überzeugen. Wenn das allerdings nicht gelingt, dann hilft nur noch eines: die Ausgangssperre. Sie steht kurz bevor.