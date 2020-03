Es gibt Zeiten, in denen sich die Dinge so schnell verändern, dass uns die Worte im Munde veralten. Nichts scheint heute so, wie es noch gestern war. Diese Zeiten sind jetzt. So schwer sie im Moment auch sein mögen, werden wir eine Menge daraus lernen. Wir nehmen Abschied von einer Welt, wie wir sie bisher kannten.

Die allermeisten unter uns haben bisher keinen vergleichbaren Einschnitt in den gewohnten Ablauf ihres Lebens erfahren. Darum sind wir von einer inneren Unruhe ergriffen, die sich bis in tief in die Familien hinein auswirkt. Wie erklären wir etwas unseren Kindern, das wir selber kaum fassen können?

Der Tiefpunkt ist noch nicht erreicht

Nur die Ältesten unter uns erscheinen vergleichsweise ruhig. Sie erinnern sich an den Zweiten Weltkrieg und die Zeit danach. Das beschreibt die Dimension.

Es gibt wohl keinen Zweifel daran, dass der Tiefpunkt noch nicht erreicht ist. Die Zahl der am Coronavirus Erkrankten nimmt noch immer täglich zu. Das gesamte Land ist zum Stillstand gekommen, die Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt, große Teile der Wirtschaft gehen in die Knie, unser Gesundheitssystem ächzt unter der enormen Last. Doch es gibt eine Kraft, die dem entgegensteht.

Wir erleben einen Staat, der handelt. Mag sein, dass manche Entscheidung anfangs nicht schnell genug getroffen wurde – nun aber sehen wir Rettungsschirme und Investitionen in einer kaum vorstellbaren Höhe. Hunderte von Milliarden Euro stehen zur Verfügung, um die Zukunft zu sichern.

Wir haben Grund, unseren Experten zu vertrauen

Bürger können in diesen Wochen sehr genau beobachten, welche Politikerinnen und Politiker Verantwortung übernehmen und handeln – und wer schweigt. Von der AfD, sonst oft am lautesten zu vernehmen, ist in diesen Tagen kein einziger Lösungsvorschlag zu hören.

Jeden Tag sehen wir außergewöhnliche Mediziner wie zum Beispiel den Berliner Virologen Christian Drosten und seine Hamburger Kollegin Marylyn Addo. Sie erklären nicht nur wahrhaftig, was sie wissen und was nicht. Sie geben uns auch einen Einblick in ihre persönliche Situation, in ihren Alltag in der Krise. Wir haben Grund, unseren Experten zu vertrauen.

Es ist kein Wunder, dass in diesen Wochen so viele Deutsche von überall auf der Welt schnell in ihre Heimat zurück möchten. Für den Fall der Fälle ist man in Deutschland hervorragend aufgehoben. Und dazu tragen insbesondere all jene bei, die in der Pflege und Betreuung arbeiten.

Die Krise ist ein Beschleuniger

Niemand hätte gedacht, dass innerhalb weniger Tage für Millionen von Arbeitnehmern das Homeoffice zum Alltag werden könnte. Natürlich ist vieles daran schwer. Doch hier macht die Not eine Entwicklung möglich, die wir uns vor Wochen nicht hätten vorstellen können. Die Frage einer dringend notwendigen stabilen Breitbandverbindung werden die Unternehmen in unserer Region nach der Krise nicht mehr stellen müssen. Gleiches gilt für die digitale Ausstattung von Schulen. Die Krise ist ein Beschleuniger.

Seriöse und verlässliche Information erweist sich als wertvoller denn je. Wir spüren, dass die Untergangs-Apologeten in den sozialen Netzwerken stiller geworden sind oder schweigen. Qualitätsjournalismus entsteht in diesen Wochen mit größtem persönlichen Einsatz. Er ist ein Grundnahrungsmittel der Demokratie, hat einen Wert und einen Preis.

Schließlich: eine unglaubliche Solidarität zeigt allen, welche Möglichkeiten in unserer Gesellschaft stecken. Die Menschen halten zusammen, helfen sich, die Kreativität kennt dabei keine Grenzen. Nur ein kleines Beispiel von Tausenden: Das Theater Hagen näht Atemschutzmasken für das Krankenhaus Schwerte. In der Kooperation steckt eine vitale Kraft, Probleme zu lösen. Große und kleine.