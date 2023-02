Corona-Masken: Verschwendung und fehlende Umsicht

Millionen Corona-Schutzmasken und -kittel werden verbrannt. Ein Beispiel für unnötige Verschwendung und fehlende Umsicht.

Dass nun millionenfach Schutzkittel und -masken verbrannt werden, weil das Haltbarkeitsdatum erreicht wird, ist pure Verschwendung. Das Dilemma ist fraglos der panischen Lage geschuldet, als die Pandemie losging. Da gab es kein langes Nachdenken. Es fehlte ja an allem. Folglich wurde geordert, was da war.

Die Kritik wäre laut gewesen, wenn das Land nicht alle Hebel in Bewegung gesetzt hätte, um die Menschen soweit möglich vor Corona zu schützen. Nun sitzt es auf einem Berg von Ladenhütern. Und das ist genauso ärgerlich – weil es das Fehlen jeder Umsicht offenbart.

Das dem Verfallsdatum entgegendämmernde Material hätte längst aussortiert und einer vernünftigen Nutzung zugeführt werden müssen. Es dürfte genug Regionen in der Welt geben, in denen es noch immer einen Mangel an solchem medizinischen Schutzmaterial gibt.

