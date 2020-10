Corona-Hotspot, aber Hagen ist kein Sperrgebiet

Dieser Kommentar ist in Hagen geschrieben worden. Was schon zeigt, dass man in dieser Stadt, die jetzt ein Corona-Risikogebiet ist, weiterhin leben und arbeiten kann. Mehr noch: Man muss und sollte sie auch nicht meiden. Selbstverständlich kann man in Hagen weiter einkaufen, arbeiten und zum Arzt gehen. Risikogebiet heißt nicht Sperrgebiet. Und die Hagener haben es genau so wenig wie die Wuppertaler, Remscheider oder Hammer Bürger verdient, schief angeschaut oder gar stigmatisiert zu werden.

Auf der anderen Seite: Vorsicht ist natürlich angebracht, ja sogar lebenswichtig. Umsichtiges und konsequentes Handeln sind richtig. Das alles nachzuvollziehen, fällt uns derzeit offensichtlich schwer. Ja, es gibt diese Sieben-Tages-Inzidenz, die nicht über einen Grenzwert steigen darf. Wir sehen aber auch die Zahl der Neu-Infektionen, die so verschwindend gering zu sein scheint im Vergleich zu der Gesamtbevölkerung. Wir registrieren, dass es gottlob derzeit wenige coronabedingte Sterbefälle gibt und nur wenige Intensivbetten mit Covid-19-Patienten.

Es braucht eine Menge Vorstellungskraft, um die weiterhin existierenden Gefahren zu sehen. Es muss in einer Stadt oder einem Landkreis nur passieren, dass die Gesundheitsämter Infektionsketten nicht mehr nachverfolgen könne, weil die Zahl der Kontaktpersonen so hoch wird, dass man der Masse nicht mehr Herr wird. Dann mag das Virus sich zwar zunächst unter den vorgeblich nicht so gefährdeten jungen Menschen ausbreiten. Aber dann wird es auch schnell wieder in Altenheimen oder Krankenhäusern einziehen.

Hinterher ist man immer schlauer und kann bewerten, ob Maßnahmen richtig oder übertrieben waren. Aktuell sind sie aber verhältnismäßig. Und mit unser Vernunft können wir dazu beitragen, das sie auch nicht härter werden.