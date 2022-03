Ukraine: Corona-Demos sind bizarr, Frieden das Wichtigste!

Der Krieg in der Ukraine lehrt uns, wie wichtig und wertvoll Frieden ist – und wie konsequent man für ihn eintreten muss.

Erinnert sich noch jemand an die zahlreichen Demonstrationen gegen die Corona-Regeln, die es noch vor kurzer Zeit in jeder größeren Stadt gab? „Wir wollen Freiheit“ oder „Gegen die Diktatur“ stand da auf den Transparenten. Schon immer waren diese Sprüche anmaßend, doch heute erscheinen sie auch noch bizarr und wie Hohn.

Wie eine wirkliche Diktatur aussieht, zeigen Wladimir Putin und seine Clique gerade der gesamten Welt. Und was wirklich der Verlust von Freiheit bedeutet, sieht man an den unzähligen Menschen aus der Ukraine, die vor den russischen Angriffen fliehen.

Es ist höchste Zeit, ein Zeichen zu setzen

Putins Lügen und sein Angriff auf das Nachbarland haben auch die Menschen hierzulande geschockt und aufgerüttelt. Und es ist ein gutes Signal, dass immer mehr für den Frieden auf die Straße gehen. Es sind Junge und Ältere, christlich oder politisch Engagierte, Zugewanderte oder eben die „ganz normalen Bürger“, die in diesen Tagen ein Zeichen für den Frieden setzen wollen. Es ist höchste Zeit.

Denn in den vergangenen Jahren haben wir vielleicht vergessen oder verlernt, wie wertvoll der Frieden ist. Ohne ihn ist nämlich alles nichts. Wir haben uns ausgeruht in der satten und bequemen Welt. Die Werte von Demokratie und Frieden erschienen über Jahrzehnte selbstverständlich. Genau das aber sind sie nicht. Schon in der Schule muss dies immer wieder erklärt und eingeordnet werden.

Für unser Gemeinwesen einsetzen

Für uns hierzulande ist es indes leicht, auf die Straße zu gehen. Für die Friedens-Demonstranten in Russland oder anderen Diktaturen ist so etwas höchst gefährlich oder sogar tödlich. Sie tun es trotzdem, weil sie sich nach einer Welt in Frieden und Demokratie sehnen.

Diese Menschen sollten Ansporn sein, uns noch mehr als bisher für unser Gemeinwesen und seine Werte einzusetzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meinung