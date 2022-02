Brandkatastrophe: Mögliche Gefahr von Dämmungen prüfen

Nach dem verheerenden Brand in Essen: Es muss geprüft werden, ob Dämmungen gefährlich werden können.

Es grenzt an ein Wunder: Mitten in der Nacht reißt ein verheerender Großbrand die Bewohner eines großen, modernen Gebäudekomplexes in Essen aus dem Schlaf, das Feuer frisst sich in Windeseile durch das Bauwerk – und niemand kommt ernsthaft zu Schaden. Ja, die Zerstörung ist immens, die emotionale Betroffenheit vieler nun obdachloser Menschen, die ihr Hab und Gut verloren haben, gewaltig. Aber das menschliche Leid hält sich zum Glück in Grenzen: Es gab keine Toten!

Jetzt brauchen zunächst die Opfer handfeste Hilfe, aber die Ursachenforschung drängt sich bereits auf: Entscheidend ist in diesem Fall weniger, wie der Brand ausbrechen konnte, sondern warum er sich so rasend schnell ausgedehnt hat. Sicher ist, dass der Sturm die Flammen immer wieder angefacht hat, (noch) nicht sicher ist, welche Rolle Fassade und Dämmung bei der Katastrophe spielten.

Für Spekulationen ist es zu früh, aber Isoliermaterial steht schon lange im Verdacht, die Ausbreitung von Bränden zu begünstigen, vor allem wenn es nicht fachgerecht verbaut wird. Essen bietet nun den traurigen Anlass, die gesamte Problematik einer umfassenden, unabhängigen, wissenschaftlich haltbaren Prüfung zu unterziehen. Die Menschen wollen schließlich wissen, ob sie in ihrer Wohnung sicher sind.

Denn Wunder wiederholen sich nicht oft.

