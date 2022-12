Börse: Versäumnisse bei der Kontrolle aufarbeiten

Der Wirecard-Prozess dient dazu, einen gigantischen Betrug aufzuklären. Aber er ist auch Lehrstoff, wie die Börsenkontrolle zu verbessern ist

Wer sein Geld in den vergangenen Jahren eher altbacken auf dem Sparbuch oder beim Tagesgeld parkte, durfte sich sicher sein, von Gesprächspartnern milde belächelt zu werden. Bringt keinen Ertrag, hieß es da oft. Oder: Lass das Geld einfach für dich arbeiten. Schau dir an, was ich durch mein Zocken an der Börse jedes Jahr verdiene! Doch es gibt kein Zocken ohne Risiko. Wenn es an einer adäquaten Aufsicht mangelt, kann es sogar hochgefährlich werden für jeden Anleger.

Der Wirecard-Betrugsfall, der seit gestern in München verhandelt wird, ist ein Fanal für den Finanzplatz Deutschland und das Versagen seiner Kontrollmechanismen. Bis zum Kollaps des Konzerns vor zweieinhalb Jahren wurden rund 20 Milliarden Euro Börsenwert vernichtet, Tausende Beschäftigte verloren ihre Jobs, Zehntausende Anleger gingen baden, die die durchaus vorhandenen warnenden Stimmen zu dem Geschäftsgebaren des Finanzdienstleisters lieber nicht hören wollten, weil doch die Rendite stimmte.

Betrugssystem mit vielen Nuancen

Das Betrugssystem Wirecard hatte viele Nuancen: Aufseher, die selber mit den Aktien zockten; Prüfer, die offenkundig auf ganzer Linie versagten; Banker, die auf Sicherheiten verzichteten; Kämpfer gegen Geldwäsche, die keine vernünftigen Durchgriffsmöglichkeiten hatten; ein damaliger Finanzminister, dessen Aufsicht schlief und dessen Rolle in diesem Prozess mutmaßlich erneut zum Nebenschauplatz werden wird. Der Wirecard-Komplex muss als zügig umzusetzender Lehrstoff genutzt werden für ein neues präventives, fehlerfreieres System der Börsenkontrolle.

Die Anfänge sind zwar gemacht. Aber dieser Prozess wird ein Teil der Aufarbeitung der Versäumnisse sein. Das ist unverzichtbar – allein schon vor dem Hintergrund, dass inzwischen der Aktienmarkt seitens des Bundes beim Thema Rente ins Auge gefasst wird. Das geht dann fast jeden an.

