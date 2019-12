Böllern: Sinnlos, teuer, aber nicht verbotswürdig

Auch zu diesem Jahreswechsel wird es wieder krachen und blitzen und zischen, und wie in den vergangenen Jahren wird die Knallerei nicht um Mitternacht beginnen, sondern schon etliche Stunden zuvor. Das ist schön für die pyrotechnische Industrie, die an diesem einen Abend im Jahr ganz besonders üppige Umsätze macht, für Umwelt und Tiere ist die Böllerei eine Plage.

Man muss kein Spaßverderber sein, um der Kritik an dieser Tradition etwas abgewinnen zu können; zumal sie vielerorts in testosterongeschwängerte Exzesse ausartet, die den einen oder anderen Feiernden den ersten Morgen im neuen Jahr im Krankenhaus erleben lassen.

Insofern ist der Vorstoß der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nachvollziehbar, die fast 100 Städte in Deutschland aufgefordert hat, ein Böllerverbot zu erlassen. Die DUH, bekanntgeworden wegen ihres Feldzuges gegen die verdreckte Luft in den Innenstädten, verhasst bei manchem wegen der Dieselfahrverbote, die sie erzwungen hat, führt richtige Argumente an, beschreitet aber den falschen Weg.

Es können nicht immer Verbote sein. Die Silvester-Knallerei ist für viel zu viele Menschen – vor allem Männer – ein Heidenspaß. Völlig unsinnig, umweltverschmutzend, teuer, aber eben: Spaß.

Wer den vermiesen will, bringt die Menschen gegen sich auf und macht sie unempfänglich für gute Argumente. Deswegen ist in diesem Fall das beharrliche Bohren dicker Bretter sinnvoller und zielführender als Brachialgewalt. Immer mehr Menschen betrachten die Böllerei als das, was sie ist, worauf mittlerweile auch Teile des Einzelhandels reagieren. Wer kein Silvesterfeuerwerk im Sortiment mehr hat, der kann mit einem solchen Schritt werben, weil er bei der Kundschaft auf Wohlgefallen trifft.

Es wird, so viel ist sicher, in wenigen Jahren zum guten Ton gehören, an Silvester nicht mehr zu böllern, aus Respekt gegenüber Tieren und der Umwelt. Dafür braucht es keine Verbote. Die Menschen werden sensibler, was den Umgang mit der Schöpfung angeht. Und das wird auch irgendwann eine Tradition besiegeln, die längst schon aus der Zeit gefallen ist.