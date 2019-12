Silvester In einer Nacht entstehen 5.000 Tonnen Feinstaub

In der Silvesternacht werden in der Bundesrepublik laut Deutscher Umwelthilfe durch Feuerwerkskörper in wenigen Stunden 5.000 Tonnen Feinstaub freigesetzt. Dies entspricht etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr entstehenden Feinstaubmenge. Die Umwelthilfe plädiert deshalb sogar für ein generelles Verbot von Silvester-Feuerwerk in den Innenstädten.